Novo Nordisk, Upwork & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: adobe.stock.com
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Upwork
|+14,96 %
|Internet
|🥈
|ImmunityBio
|+12,86 %
|Biotechnologie
|🥉
|DoorDash Registered (A)
|+9,51 %
|Internet
|🟥
|elf Beauty
|-11,57 %
|Kosmetik
|🟥
|Kurita Kogyo
|-12,89 %
|Dienstleistungen
|🟥
|SYSMEX
|-16,43 %
|Gesundheitswesen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥈
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥉
|Metavista3D
|Informationstechnologie
|Rheinmetall
|Maschinenbau
|Xiaomi
|Hardware
|DroneShield
|Sonstige Technologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|167
|Pharmaindustrie
|🥈
|Novavax
|49
|Biotechnologie
|🥉
|Tesla
|46
|Fahrzeugindustrie
|Schaeffler
|44
|Fahrzeugindustrie
|Kontron
|41
|Hardware
|DroneShield
|37
|Sonstige Technologie
Upwork
Wochenperformance: +10,54 %
Wochenperformance: +10,54 %
Platz 1
ImmunityBio
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 2
DoorDash Registered (A)
Wochenperformance: +11,01 %
Wochenperformance: +11,01 %
Platz 3
elf Beauty
Wochenperformance: -21,94 %
Wochenperformance: -21,94 %
Platz 4
Kurita Kogyo
Wochenperformance: -15,00 %
Wochenperformance: -15,00 %
Platz 5
SYSMEX
Wochenperformance: -18,18 %
Wochenperformance: -18,18 %
Platz 6
Opendoor Technologies
Wochenperformance: -9,23 %
Wochenperformance: -9,23 %
Platz 7
Antimony Resources
Wochenperformance: +14,63 %
Wochenperformance: +14,63 %
Platz 8
Metavista3D
Wochenperformance: +24,82 %
Wochenperformance: +24,82 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: +2,08 %
Wochenperformance: +2,08 %
Platz 10
Xiaomi
Wochenperformance: -4,56 %
Wochenperformance: -4,56 %
Platz 11
DroneShield
Wochenperformance: +7,43 %
Wochenperformance: +7,43 %
Platz 12
Novo Nordisk
Wochenperformance: -10,36 %
Wochenperformance: -10,36 %
Platz 13
Novavax
Wochenperformance: +6,82 %
Wochenperformance: +6,82 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: -1,19 %
Wochenperformance: -1,19 %
Platz 15
Schaeffler
Wochenperformance: -9,87 %
Wochenperformance: -9,87 %
Platz 16
Kontron
Wochenperformance: -10,60 %
Wochenperformance: -10,60 %
Platz 17
DroneShield
Wochenperformance: +7,43 %
Wochenperformance: +7,43 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte