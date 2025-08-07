    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    Novo Nordisk, Upwork & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: adobe.stock.com

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Upwork +14,96 % Internet Forum Nachrichten
    🥈 ImmunityBio +12,86 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 DoorDash Registered (A) +9,51 % Internet Forum Nachrichten
    🟥 elf Beauty -11,57 % Kosmetik Forum Nachrichten
    🟥 Kurita Kogyo -12,89 % Dienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 SYSMEX -16,43 % Gesundheitswesen Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Antimony Resources Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Metavista3D Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Rheinmetall Maschinenbau Forum Nachrichten
      Xiaomi Hardware Forum Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Novo Nordisk 167 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Novavax 49 Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Tesla 46 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Schaeffler 44 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Kontron 41 Hardware Forum Nachrichten
      DroneShield 37 Sonstige Technologie Forum Nachrichten




    Verfasst von Markt Bote
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Novo Nordisk, Upwork & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.