Rheinmetall verfehlt Erwartungen - Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin
- Umsatz steigt um 9% auf 2,43 Mrd. Euro im Q2.
- Operatives Ergebnis wächst um 2% auf 276 Mio. Euro.
- Auftragseingang fällt auf 2,64 Mrd. Euro, stark rückläufig.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mitten im Rüstungsboom verliert Rheinmetall auf seinem Wachstumskurs an Tempo. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro, wie Deutschlands größter Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um gut zwei Prozent auf 276 Millionen Euro nach oben. Die zugehörige Marge ging von 12,1 auf 11,3 Prozent zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 131 Millionen Euro nach 62 Millionen ein Jahr zuvor. Rheinmetall bestätigte die Jahresprognose, stellt aber weiter eine Anpassung der Ziele in Aussicht, wenn sich die geplante Aufrüstung in Europa konkretisiert.
Mit den Kennziffern blieb Rheinmetall hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auch beim Auftragseingang machten sich Bremsspuren bemerkbar: Die sogenannte Nomination, die neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden umfasst, lag im zweiten Quartal mit 2,64 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,44 Milliarden. Rheinmetall verwies darauf, dass die Auftragsvergabe in Deutschland nach den Neuwahlen im Frühjahr erst verspätet anlaufen werde. Außerdem machten sich Vorzieheffekte bemerkbar./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 1.739 auf Tradegate (07. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,32 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.880,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +10,91 %/+32,74 % bedeutet.
Mach Dein Ding und lass Dich nicht durch permanentes Pushen beeinflussen. Leider werden die Aktienchats immer mehr dazu missbraucht, die eigene Aktie gnadenlos hochzujubeln. Kritische - ja selbst neutrale - Kommentare sind nicht erwünscht.
Im Einklang mit der wachsenden Neuausrichtung vieler Investoren auf den Rüstungssektor als vermeintlich sicheren Hafen hat BlackRock am vergangenen Freitag seine Beteiligung an Rheinmetall signifikant aufgestockt.
Auffällig war in der letzten Handelswoche das wiederkehrende Muster: Der Kurs wurde bis etwa 15:30 Uhr regelmäßig gedrückt um dann mit Eröffnung der US-Märkte wieder hochgekauft zu werden. Dieses Verhalten könnte darauf hindeuten, dass institutionelle Investoren mit hohem Kapitalvolumen gezielt Short-Instrumente eingesetzt haben, um günstiger nachzukaufen. Diese Short-Positionen müssen allerdings zu gegebener Zeit auch wieder aufgelöst werden, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugen dürfte.
Spätestens im Zeitraum September/Oktober könnte ein signifikanter Kursanstieg bevorstehen. Eventuell startet dieser Impuls aber bereits diese Woche, wenn Rheinmetall mit den Q2-Zahlen positiv überrascht. Auffällig ist zumindest, dass der Anteilsaufbau bei BlackRock unmittelbar vor dem Zahlenwerk erfolgt ein Timing, das Interpretationsspielraum bietet.
Am Ende ist es das Wetter und der Regen weil die Fabriken keine Artilleriemunition produzieren können. Alles irrelevant, die Zahlen müssen stimmen, dann wird der Kurs auch mal wieder an 1 Tag +20% machen. Das ständige kommentieren von Kursrückgängen im 5 Minuten Chart ist schwach.