    Rheinmetall verfehlt Erwartungen - Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt um 9% auf 2,43 Mrd. Euro im Q2.
    • Operatives Ergebnis wächst um 2% auf 276 Mio. Euro.
    • Auftragseingang fällt auf 2,64 Mrd. Euro, stark rückläufig.
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mitten im Rüstungsboom verliert Rheinmetall auf seinem Wachstumskurs an Tempo. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro, wie Deutschlands größter Rüstungskonzern am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um gut zwei Prozent auf 276 Millionen Euro nach oben. Die zugehörige Marge ging von 12,1 auf 11,3 Prozent zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 131 Millionen Euro nach 62 Millionen ein Jahr zuvor. Rheinmetall bestätigte die Jahresprognose, stellt aber weiter eine Anpassung der Ziele in Aussicht, wenn sich die geplante Aufrüstung in Europa konkretisiert.

    Mit den Kennziffern blieb Rheinmetall hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auch beim Auftragseingang machten sich Bremsspuren bemerkbar: Die sogenannte Nomination, die neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden umfasst, lag im zweiten Quartal mit 2,64 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,44 Milliarden. Rheinmetall verwies darauf, dass die Auftragsvergabe in Deutschland nach den Neuwahlen im Frühjahr erst verspätet anlaufen werde. Außerdem machten sich Vorzieheffekte bemerkbar./niw/jha/

    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 1.739 auf Tradegate (07. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 76,32 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.880,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +10,91 %/+32,74 % bedeutet.




