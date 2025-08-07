11880 Solutions AG: Umsatz stabil, Kundenzahl wächst dynamisch!
Die 11880 Solutions AG trotzt den wirtschaftlichen Herausforderungen und zeigt sich im ersten Halbjahr 2025 stabil, mit einem Umsatz von 27,2 Millionen Euro und fast 19.000 zahlenden Kunden.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- 11880 Solutions AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 27,2 Millionen Euro, nahezu auf Vorjahresniveau trotz eines angespannten wirtschaftlichen Umfelds.
- Das EBITDA belief sich auf 0,9 Millionen Euro, belastet durch außerordentliche Kosten im Digitalgeschäft.
- Das Bewertungsportal werkenntdenBESTEN erreichte fast 19.000 zahlende Kunden, was als Wachstumstreiber hervorgehoben wird.
- Im Segment Media wurde ein Umsatz von 22,2 Millionen Euro und ein EBITDA von 1,1 Millionen Euro erzielt.
- Der Geschäftsbereich Telefondienstleistungen zeigte sich robust mit einem Umsatz von 5,0 Millionen Euro und einer leichten Verbesserung des EBITDA auf minus 0,2 Millionen Euro.
- Trotz Herausforderungen wie Rekordinsolvenzen und schlechter Zahlungsmoral bewertet 11880 Solutions AG die Geschäftsentwicklung als verhalten positiv und blickt zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei 11 88 0 Solutions Akt ist am 07.08.2025.
Der Kurs von 11 88 0 Solutions Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6675EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+9,92 %
-1,64 %
-5,51 %
-14,89 %
-25,00 %
-52,00 %
-54,55 %
-55,87 %
-98,36 %
ISIN:DE0005118806WKN:511880
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte