Entdecke OHB: Enthüllt Finanzergebnisse Q2 2025
OHB SE erreicht neue Höhen: Erstmals übersteigt der Auftragsbestand 3 Milliarden Euro, während beeindruckende Wachstumszahlen und der LISA-Missionsvertrag das Jahr 2025 prägen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Auftragsbestand von OHB SE hat zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Marke von EUR 3 Mrd. überschritten, was einem Anstieg von 86 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 13 % auf EUR 45,9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Gesamtleistung des OHB-Konzerns erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 um 20 % auf EUR 563,5 Mio.
- Ein bedeutender Meilenstein war die Unterzeichnung des Vertrags für die LISA-Mission, der ersten „L-class“-Mission der ESA, die OHB als Hauptauftragnehmer realisieren wird, mit einem Vertragswert von EUR 839 Mio.
- Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine konsolidierte Gesamtleistung von rund EUR 1.200 Mio., mit einer EBITDA-Marge von rund 9 % und einer EBIT-Marge von rund 6 %.
- Der Gewinn je Aktie stieg um 111 % auf EUR 0,59 im Vergleich zum Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei OHB ist am 07.08.2025.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 67,40EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.
+2,39 %
-4,80 %
-8,42 %
-6,65 %
+56,74 %
+95,93 %
+58,96 %
+236,90 %
+607,95 %
ISIN:DE0005936124WKN:593612
