    Ecotel: Starkes Halbjahr 2025, Geschäftskundenwachstum von 8%

    ecotel communication ag überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit solidem Umsatzwachstum und strategischer Fokussierung auf margenstarke Geschäftsfelder, trotz temporärer Herausforderungen im Cashflow.

    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • ecotel communication ag schließt das erste Halbjahr 2025 mit einem Gesamtumsatz von 57,0 Mio. EUR ab, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das Geschäftskundensegment verzeichnete ein Umsatzwachstum von 8% auf 24,9 Mio. EUR.
    • Der Rohertrag stieg um 9% auf 17,8 Mio. EUR, was die strategische Ausrichtung auf margenstarke Geschäftsfelder unterstreicht.
    • Das operative EBITDA verbesserte sich auf 3,7 Mio. EUR trotz Vorab-Investitionen in projektbezogene Vorleistungen und Maßnahmen zur Steigerung der Markenpräsenz.
    • Der Free Cashflow war im ersten Halbjahr negativ bei –2,8 Mio. EUR, bedingt durch temporäre Effekte und projektbezogene Vorleistungen.
    • Der Vorstand hält an der Jahresprognose fest und sieht das Unternehmen gut aufgestellt für weiteres profitables Wachstum im zweiten Halbjahr 2025.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ecotel communication ist am 07.08.2025.

    Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.


    ecotel communication

    +0,76 %
    +0,76 %
    +0,76 %
    -1,48 %
    +3,10 %
    -56,54 %
    +86,01 %
    +38,93 %
    -21,53 %
    ISIN:DE0005854343WKN:585434





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
