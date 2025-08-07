BHB Brauholding: Halbjahreszahlen 2025 im Plan!
Trotz eines herausfordernden Marktumfelds bleibt die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG auf Kurs und plant, ihre Ertragslage im zweiten Halbjahr 2025 weiter zu stärken.
Foto: adobe.stock.com
- Der Geschäftsverlauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG im ersten Halbjahr 2025 entsprach weitgehend der Geschäftsplanung, mit Gesamtabsatz, Bruttoumsatzerlösen und EBITDA im geplanten Korridor.
- Für das zweite Halbjahr 2025 sind Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage geplant, trotz eines herausfordernden Marktumfelds in der Brauwirtschaft.
- Der Bierabsatz in Deutschland sank im ersten Halbjahr 2025 um 6,3 % auf rund 3,9 Milliarden Liter, was auf demografische Gründe und Konsumzurückhaltung zurückgeführt wird.
- Die BHB Brauholding setzte im ersten Halbjahr 2025 rund 96.000 Hektoliter ab, die Bruttoumsatzerlöse verringerten sich um 2,4 % auf 8,513 Mio. EUR.
- Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 37 TEUR, das EBITDA 904 TEUR im ersten Halbjahr 2025.
- Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit 2010 an der Münchener Börse notiert und hat eine solide Finanzstruktur mit einer Bilanzsumme von 17,621 Mio. EUR und einem Eigenkapital von 10,686 Mio. EUR.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte