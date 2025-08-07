Halbleiterzulieferer Suss ringt mit weiter sinkendem Auftragseingang
- Suss leidet unter schwacher Nachfrage, Aufträge sinken.
- Auftragseingang im Q2 um 16% auf 79 Mio. Euro.
- Prognose für Marge gesenkt, Umsatz bleibt stabil.
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss kämpft weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Auftragseingang ging im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt zurück. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", sagte Suss-Chef Burkhardt Frick am Donnerstag bei der Vorlage der detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal.
"Viele Kunden platzieren Aufträge später und bestellen andere Lösungen als noch in der Hochphase der ersten KI-Welle, als die Nachfrage nach unseren temporären Bondern und Debondern besonders hoch war." In den drei Monaten bis Ende Juni sammelte Suss neue Aufträge im Wert von knapp 79 Millionen Euro ein und damit 16 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit ging der Auftragseingang im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 167 Millionen Euro zurück.
Suss hatte bereits am 29. Juli die wichtigsten Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei auch die Prognose für Marge gesenkt. Das Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Der Aktienkurs brach nach der Prognosesenkung um mehr als ein Fünftel ein./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,32 auf Tradegate (07. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,65 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 602,14 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +27,80 %/+114,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
nichtsdestotrotz denke ich, dass wir aktuell wieder extrem niedrig bewertet sind, angesichts der stabilen Umsatzprognose. Habe aktuell genug Bestand aber unter 30 würde ich vllt. nochmal aufstocken.