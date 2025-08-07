Halbleiterzulieferer Suss ringt mit weiter sinkendem Auftragseingang

Suss hatte bereits am 29. Juli die wichtigsten Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt und dabei auch die Prognose für Marge gesenkt. Das Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Der Aktienkurs brach nach der Prognosesenkung um mehr als ein Fünftel ein./zb/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,32 auf Tradegate (07. August 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,65 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 602,14 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +27,80 %/+114,06 % bedeutet.