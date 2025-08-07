    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSGL Carbon AktievorwärtsNachrichten zu SGL Carbon
    Sanierung zieht SGL Carbon tief in die Verlustzone

    Für Sie zusammengefasst
    • SGL Carbon verzeichnet 31 Mio. Euro Verlust im H1.
    • Umbau der Sparte kostet über 45 Mio. Euro.
    • Umsatzprognose für 2025 um 10-15% gesenkt.
    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon ist wegen schwieriger Geschäfte und des teuren Umbaus einer Sparte tief in die roten Zahlen geraten. Unter dem Strich stand im ersten Halbjahr ein Verlust von über 31 Millionen Euro nach einem Gewinn von 29 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage detaillierter Quartalszahlen in Wiesbaden mitteilte. Allein die Umstrukturierung des Karbonfaser-Bereichs Carbon Fibers schlug mit mehr als 45 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kam ein negativer Steuereffekt von fast 10 Millionen Euro.

    Bereits Mitte Juli hatte die SGL-Spitze ihre Erwartungen für 2025 gekappt. So soll der Umsatz 10 bis 15 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr. Der um Sonderposten wie den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll weiterhin 130 bis 150 Millionen Euro erreichen. "Die SGL Carbon ist nicht immun gegen das wirtschaftliche Umfeld oder die Entwicklungen in unseren Absatzmärkten", sagte Vorstandschef Thomas Dippold. Der Umbau der Sparte Carbon Fibers zeige allerdings erste Erfolge. So habe der Bereich vor Sondereffekten nach vielen Quartalen wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt./stw/zb

    ISIN:DE0007235301WKN:723530

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie

    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 3,385 auf Tradegate (07. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um -1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von SGL Carbon bezifferte sich zuletzt auf 396,39 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +22,89 %/+115,05 % bedeutet.




