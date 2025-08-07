Cash-Maschine Deutsche Telekom schraubt Milliardenprognose hoch

Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern im Quartal 2,6 Milliarden Euro – ein Plus von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Konzernüberschuss von 5,46 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,82 auf 1,12 Euro.

Die Deutsche Telekom profitiert weiter von der starken Entwicklung ihrer US-Tochter T-Mobile und hat ihre Jahresziele erneut angehoben. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt lag das Plus bei 4,0 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro – und lag damit leicht über den Analystenschätzungen von 10,9 Milliarden Euro.

"Wir verzeichnen auch im zweiten Quartal auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin ein anhaltend starkes Wachstum", sagte CEO Tim Höttges. Die Telekom bleibe "das Tempo gebende Unternehmen in der Branche", so der Konzernchef.

Hintergrund des Erfolgs ist vor allem die Performance von T-Mobile US. Der Mobilfunkanbieter hatte im Juli nach einem starken Neukundenzuwachs seinen Ausblick für das Vertragskundensegment angehoben. Gleichzeitig profitierte die Konzernmutter von einem neuen unlimitierten Datentarif in Deutschland, der den heimischen Mobilfunk leicht wachsen ließ. Auch die Zahl der Festnetzkunden stieg, allerdings verlor die Telekom 20.000 Breitbandkunden an Wettbewerber.

Der schwache US-Dollar drückte den Konzernumsatz zwar in Euro, konnte aber durch das operative Wachstum in den USA und Europa weitgehend kompensiert werden. Im wichtigen Heimatmarkt sieht sich die Telekom jedoch zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt – O2 hatte zuletzt etwa seine Einstiegstarife stark gesenkt.

Angesichts der robusten Geschäftslage erwartet die Telekom für 2025 nun ein bereinigtes EBITDA AL von mehr als 45 Milliarden Euro (zuvor: rund 45 Milliarden) sowie einen Free Cashflow AL von mehr als 20 Milliarden Euro (zuvor: rund 20 Milliarden). Das wäre erneut ein Rekordwert.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn um rund 8 Prozent zugelegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



