BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 3,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



