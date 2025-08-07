    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und Gaskonzerns zum zweiten Quartal sowie auf den Bereich Exploration und hier insbesondere auf das Potenzial des Bumerangue-Feldes in Brasilien. Hauptgrund für den verbesserten Ausblick sei der freie Barmittelzufluss, der durch geringere Investitionen, Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm und die Erholung des Downstream-Geschäfts (nachgelagerte Aktivitäten) unterstützt werde./rob/ck/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 4,92EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 3,85
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00£, was eine Steigerung von +16,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft BP auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 385 auf 500 Pence angehoben. Henry Tarr verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Zahlen des Öl- und …