    JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 64,50EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 63
    Kursziel alt: 81
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


