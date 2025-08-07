AppLovin präsentiert Rekordzahlen, doch Aktie fällt!

AppLovin Corporation hat im zweiten Quartal 2025 alle Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz eines Umsatzsprungs um 77 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 81 Prozent fällt die Aktie im europäischen Handel um 5,4 Prozent. Die Aktie von AppLovin ist seit Jahresbeginn über 20 Prozent gestiegen (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Im abgelaufenen Quartal erzielte AppLovin ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,39 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,32 US-Dollar. Auch das GAAP-Ergebnis lag mit 2,28 US-Dollar über den erwarteten 1,98 US-Dollar. CFO Matthew Stumpf sprach von einem "weiteren außergewöhnlichen Quartal", in dem das Unternehmen "eine gesunde finanzielle Stärke bei gleichzeitigem strategischen Fokus auf das Kerngeschäft" bewiesen habe.

Ein zentrales Element dieses Fokuswechsels war der Verkauf der hauseigenen Mobile-Games-Sparte an Tripledot Studios für 400 Millionen US-Dollar. Damit richtet sich AppLovin vollständig auf sein profitables Werbegeschäft und den weiteren Ausbau der hauseigenen AXON-Werbeplattform aus.

AXON als Wachstumsmotor der nächsten Dekade

CEO Adam Foroughi stellte die neue Self-Service-Werbeplattform AXON Ads Manager in den Mittelpunkt der Quartalskonferenz: "AXON ist die Grundlage für unser Wachstum in der nächsten Dekade." Die Plattform bietet Werbetreibenden mehr Kontrolle, Kreditkartenabrechnung und automatisierte Tools zur Kampagnensteuerung. Ab dem 1. Oktober 2025 wird AXON zunächst im Referral-Modell verfügbar sein, mit einer weltweiten Öffnung in der ersten Jahreshälfte 2026 – strategisch getaktet für das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft.

Ziel sei es, neue Werbetreibende effizient zu skalieren und sich unabhängiger von Gaming-Werbung zu machen – auch wenn dieses Segment weiterhin das Rückgrat des Unternehmens bildet. Foroughi betonte: "Wir sind zuversichtlich, allein mit Gaming-Werbung ein jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent zu erzielen."

Q3-Ausblick über Konsens

Für das laufende dritte Quartal gibt AppLovin einen Umsatzausblick von 1,32 bis 1,34 Milliarden US-Dollar – die Mitte liegt damit leicht über den Markterwartungen von 1,31 Milliarden. Die EBITDA-Prognose liegt bei 1,07 bis 1,09 Milliarden US-Dollar, mit einer konstanten Marge von 81 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 319,3EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.





