    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    Quartal stark, Markt schwach

    857 Aufrufe 857 0 Kommentare 0 Kommentare

    AppLovin präsentiert Rekordzahlen, doch Aktie fällt!

    AppLovin überzeugt mit starken Quartalszahlen und setzt auf seine neue AXON-Plattform. Die Aktie fällt dennoch!

    Für Sie zusammengefasst
    • AppLovin übertrifft Q2-Erwartungen, Umsatz +77%.
    • Aktie fällt um 5,4%, trotz starkem Quartalsergebnis.
    • AXON-Plattform als zukünftiger Wachstumsmotor geplant.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Quartal stark, Markt schwach - AppLovin präsentiert Rekordzahlen, doch Aktie fällt!
    Foto: VCG - picture alliance

    AppLovin Corporation hat im zweiten Quartal 2025 alle Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz eines Umsatzsprungs um 77 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 81 Prozent fällt die Aktie im europäischen Handel um 5,4 Prozent. Die Aktie von AppLovin ist seit Jahresbeginn über 20 Prozent gestiegen (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

    Starkes Quartal

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AppLovin Corp!
    Long
    327,77€
    Basispreis
    4,65
    Ask
    × 7,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    399,95€
    Basispreis
    2,92
    Ask
    × 6,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im abgelaufenen Quartal erzielte AppLovin ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,39 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,32 US-Dollar. Auch das GAAP-Ergebnis lag mit 2,28 US-Dollar über den erwarteten 1,98 US-Dollar. CFO Matthew Stumpf sprach von einem "weiteren außergewöhnlichen Quartal", in dem das Unternehmen "eine gesunde finanzielle Stärke bei gleichzeitigem strategischen Fokus auf das Kerngeschäft" bewiesen habe.

    Ein zentrales Element dieses Fokuswechsels war der Verkauf der hauseigenen Mobile-Games-Sparte an Tripledot Studios für 400 Millionen US-Dollar. Damit richtet sich AppLovin vollständig auf sein profitables Werbegeschäft und den weiteren Ausbau der hauseigenen AXON-Werbeplattform aus.

     

    AXON als Wachstumsmotor der nächsten Dekade

    CEO Adam Foroughi stellte die neue Self-Service-Werbeplattform AXON Ads Manager in den Mittelpunkt der Quartalskonferenz: "AXON ist die Grundlage für unser Wachstum in der nächsten Dekade." Die Plattform bietet Werbetreibenden mehr Kontrolle, Kreditkartenabrechnung und automatisierte Tools zur Kampagnensteuerung. Ab dem 1. Oktober 2025 wird AXON zunächst im Referral-Modell verfügbar sein, mit einer weltweiten Öffnung in der ersten Jahreshälfte 2026 – strategisch getaktet für das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft.

    Ziel sei es, neue Werbetreibende effizient zu skalieren und sich unabhängiger von Gaming-Werbung zu machen – auch wenn dieses Segment weiterhin das Rückgrat des Unternehmens bildet. Foroughi betonte: "Wir sind zuversichtlich, allein mit Gaming-Werbung ein jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent zu erzielen."

    Q3-Ausblick über Konsens

    Für das laufende dritte Quartal gibt AppLovin einen Umsatzausblick von 1,32 bis 1,34 Milliarden US-Dollar – die Mitte liegt damit leicht über den Markterwartungen von 1,31 Milliarden. Die EBITDA-Prognose liegt bei 1,07 bis 1,09 Milliarden US-Dollar, mit einer konstanten Marge von 81 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 319,3EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Quartal stark, Markt schwach AppLovin präsentiert Rekordzahlen, doch Aktie fällt! AppLovin überzeugt mit starken Quartalszahlen und setzt auf seine neue AXON-Plattform. Die Aktie fällt dennoch!