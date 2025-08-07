    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die sich fortsetzende Trendwende beim Online-Gebrauchtwagenhändler mit starken Absatzmengen und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen bestätigt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Basisszenario sieht er das Kursziel nun aktuell zwar bei 35 Euro, doch sollte es deutlich besser laufen, hält er in seinem "Blue-Sky-Szenario" sogar 60 Euro für möglich./rob/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:32 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



