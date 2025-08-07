JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten die sich fortsetzende Trendwende beim Online-Gebrauchtwagenhändler mit starken Absatzmengen und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen bestätigt, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Basisszenario sieht er das Kursziel nun aktuell zwar bei 35 Euro, doch sollte es deutlich besser laufen, hält er in seinem "Blue-Sky-Szenario" sogar 60 Euro für möglich./rob/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 28,18EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

