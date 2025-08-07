JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,24 auf 24,65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt sei er für die Aktie des Supermarktbetreibers nach wie vor weniger optimistisch als der Markt allgemein, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür nennt er zehn Gründe, die sich zu großen Teilen auf die Geschäftsentwicklung in den USA beziehen./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Tradegate (07. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,65

Kursziel alt: 24,24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,65 € , was einem Rückgang von -28,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer