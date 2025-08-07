Hönle Gruppe erzielt nach neun Monaten 3,6 Mio. Euro EBITDA bei 69,8 Mio. Euro Umsatz

Geopolitische Unsicherheiten beeinträchtigen weiterhin das Investitionsklima. Dies wirkte sich auf die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 aus. Besonders betroffen war die Business Unit Klebstoffsysteme, während sich die Business Unit Härtung trotz der Aufgabe nicht zum Kerngeschäft gehörender unrentabler Produktlinien robust zeigte. Erfreulich entwickelte sich das Geschäftsfeld Entkeimung mittels umweltfreundlicher UV-Technik. Insgesamt ging der Umsatz von 72.056 T€ im Vorjahr auf 69.809 T€ im laufenden Geschäftsjahr zurück.

Gilching (IRW-Press/07.08.2025) - * Hönle Gruppe erzielt in schwierigem Marktumfeld im 9-Monatszeitraum Umsatz von 69,8 Mio. € (-3%) * EBITDA liegt bei 3,6 Mio. € (-12%) * Operativer Cashflow von 3,7 Mio. € erwirtschaftet

Einsparungen in den Bereichen Logistik, Marketing und Beratungsdienstleistungen trugen zu einer Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 921 auf 10.571 T€ bei. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich nach neun Monaten auf 3.554 T€ (Vj. 4.023 T€). Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -554 T€ (Vj. -118 T€) und nach Zahlung von Zinsen und Steuern ein Periodenergebnis von -1.320 T€ (Vj. -946 T€).

Ausblick

Business Unit Härtung

In der Business Unit Härtung hat Hönle als strategische Fokusfelder Härtungssysteme für den Verpackungsdruck, Beschichtungen auf zwei- und dreidimensionalen Objekten, technische Folien sowie Etiketten festgelegt. Gesteigerte Anforderungen an die Druckqualität und hohe Anforderungen an funktionale Oberflächenbeschichtungen sowie der zunehmende Bedarf für eine integrierte Prozesskontrolle bieten gute Wachstumsmöglichkeiten für UV-, UV-LED und IR-Systeme in vielen industriellen Anwendungsfeldern.

In enger Abstimmung mit Schlüsselkunden und ihren Anforderungen realisiert Hoenle kontinuierlich Innovationen in Prozesse für Härtungslösungen und konnte zuletzt einige attraktive Projekte mit industriellen Kunden gewinnen. Beispielhaft für die Innovationen steht das kürzlich im Markt eingeführte hochpräzise UV-Dosismess-System UV Scan MACS zur optimierten Prozesskontrolle. Hoenle hat darüber hinaus eine Kooperation mit einem Hersteller von Lacken und Beschichtungsmaterialien gestartet, um gemeinsam optimale Lösungen für verschiedenste Einsatzbereiche zu entwickeln und zu vermarkten.