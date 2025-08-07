AKTIE IM FOKUS
Allianz vorbörslich fester nach Quartalszahlen
- Aktien der Allianz steigen um 1,6% auf 358 Euro.
- Überraschend gutes Quartal mit weniger Katastrophenschäden.
- Kerngewinn übertrifft Erwartungen um 7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,6 Prozent auf 358 Euro.
Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.
Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion. Auch die sogenannte Solvabilität der Assekuranz sei stark ausgefallen./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 358 auf Tradegate (07. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,03 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -5,69 %/+17,82 % bedeutet.
