    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    AKTIE IM FOKUS

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz vorbörslich fester nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien der Allianz steigen um 1,6% auf 358 Euro.
    • Überraschend gutes Quartal mit weniger Katastrophenschäden.
    • Kerngewinn übertrifft Erwartungen um 7 Prozent.
    AKTIE IM FOKUS - Allianz vorbörslich fester nach Quartalszahlen
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,6 Prozent auf 358 Euro.

    Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    329,99€
    Basispreis
    3,63
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    376,97€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion. Auch die sogenannte Solvabilität der Assekuranz sei stark ausgefallen./edh/jha/

    Allianz

    +3,98 %
    +2,42 %
    +3,59 %
    -6,21 %
    +43,18 %
    +98,77 %
    +98,99 %
    +127,44 %
    +299,34 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 358 auf Tradegate (07. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,03 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -5,69 %/+17,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Allianz vorbörslich fester nach Quartalszahlen Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 1,6 Prozent auf 358 Euro. Die …