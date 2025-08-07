    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Weniger Rind

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fleischproduktion leicht zurückgegangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Weniger Fleischproduktion in Deutschland, -0,1% gesamt.
    • Schweinefleisch dominiert mit 63,2% der Menge.
    • Rindfleischproduktion fiel um 7,2% auf 462.200 Tonnen.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - In den deutschen Schlachthöfen ist in der ersten Jahreshälfte etwas weniger Fleisch produziert worden. Die Gesamtmenge sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1 Prozent auf knapp 3,4 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Knapp zwei Drittel (63,2 Prozent) entfielen davon auf Schweinefleisch vor dem unverändert stark gefragten Geflügel (23,0 Prozent).

    Rückläufig war allein Rindfleisch mit einem Anteil von 13,6 Prozent, dessen Menge um 7,2 Prozent auf 462.200 Tonnen zurückging. Die Betriebe schlachteten dafür rund 1,4 Millionen Rinder. Das waren 117.300 Tiere weniger als ein Jahr zuvor. Bei den Schweinen stieg die Zahl der getöteten Tiere um 0,7 Prozent auf 22,1 Millionen.

    Die Schweinefleischmenge stieg um 1,8 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen. Damit wurde ein Trend aus dem Vorjahr bestätigt, als erstmals nach jahrelangen Rückgängen wieder mehr Schweine geschlachtet worden waren./ceb/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weniger Rind Fleischproduktion leicht zurückgegangen In den deutschen Schlachthöfen ist in der ersten Jahreshälfte etwas weniger Fleisch produziert worden. Die Gesamtmenge sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1 Prozent auf knapp 3,4 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. …