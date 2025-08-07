Toyota kappt Gewinnausblick wegen Milliardenbelastung durch US-Zölle

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni verdiente Toyota im Tagesgeschäft 1,17 Billionen Yen, rund elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten einen schlimmeren Rückgang befürchtet. Laut Toyota fielen die US-Zölle in den drei Monaten mit 450 Milliarden Yen zu Buche. In Nordamerika fuhr der Autobauer damit gar einen operativen Verlust ein.

TOYOTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Toyota hat wegen der US-Importzölle auf japanische Autos seine Gewinnaussichten kräftig zusammengestrichen. Statt 3,8 Billionen Yen operativem Ergebnis dürften es im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März nun nur noch 3,2 Billionen Yen werden, wie der Konzern am Donnerstag am Hauptsitz im japanischen Toyota mitteilte. Umgerechnet sind das statt gut 22 Milliarden Euro jetzt rund 18,7 Milliarden Euro Gewinn aus dem Tagesgeschäft. Die Kosten für die US-Zölle schätzt Toyota dabei insgesamt auf rund 1,4 Billionen Yen oder gut 8 Milliarden Euro. Die Aktie fiel um gut eineinhalb Prozent.

Insgesamt setzte Toyota im Quartal 2,4 Millionen Fahrzeuge ab, gut sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs um 3,5 Prozent auf 12,3 Billionen Yen. Unter dem Strich schrumpfte der Nettogewinn um über ein Drittel auf 841 Milliarden Yen.

Trotz der Zölle will Toyota dieses Jahr weiter rund 9,8 Millionen Fahrzeuge absetzen - in Nordamerika mit fast 3 Millionen Fahrzeugen sogar etwas mehr als bisher. Zusammen mit den nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Beteiligungen, wie etwa Gemeinschaftsunternehmen in China, peilt Toyota immer noch rund 11,2 Millionen Auslieferungen an die Endkunden an. Zum Vergleich: Rivale Volkswagen rechnet 2025 mit konzernweiten Auslieferungen auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von rund 9 Millionen Fahrzeugen./men/niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 15,82 auf Tradegate (07. August 2025, 08:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,67 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +1,32 %/+60,79 % bedeutet.



