Exporte trotz Handelshürden mit Zuwächsen

Moin,

Ich möchte die Debatte bzgl. Kauf / Handel mit OS und Zertifikaten hier nicht wieder "entfachen".

Aber eure Aussagen "das Gezocke bringt nichts" oder "außer Spesen nichts gewesen" kann ich einfach

nicht so stehen lassen.

Wer keine OS oder Zertifikate mag wird sie auch nicht handeln. Und ich gebe denjenigen Recht die sagen, KO-Zertis kann

man im Ernstfall nicht aussitzen. Vollkommen richtig und jeder der diese Produkte handelt soll und wird das wissen und

sein Risiko auch - hoffentlich - entsprechend anpassen.

Aber der Handel mit den Zertifikaten hat nur bedingt etwas mit "gezocke" zu tun. Viele der aktiven User hier im Thread und

auch der "stillen" Mitleser Handeln diese Scheine. Und zwar weil sie, wie die Aktienkäufer vom Basiswert überzeugt sind, aber

mit einem gewissen Risiko die Rendite verbessern (hebeln) wollen.

@ : Ich brauche dazu keine Insiderinformationen, wenn meine Recherchen soweit gegangen sind das ich bereit bin in

eine Aktie einzusteigen, dann steht "aus meiner Sicht" auch nichts einem Investment in ein Zertifikat auf diesen Basiswert

im Wege.

Und was meinst du mit Spesen? Ich zahle max. 3,90 für einen Trade, bei sog. Free-Trade Aktionen 0,00. Kann man also

vollkommen vernachlässigen!

Aber bleiben wir doch mal bei der Commerzbank und der Aussage "das "GEZOCKE" bringt nichts"🙁

Die COBA-Aktie hat in den letzten 6 Monaten ca. 75 % Plus erzielt. Beeindruckende Performance !!!

Aber meine OS haben in diesem Zeitraum folgende Entwicklung hingelegt:

SX3QHW: 1 Woche: 30 % I 1 Monat: 36 % I 6 Monate: 1.380 %

SW9PAM: Hat in 6 Monaten gute 800 % gemacht. Leider habe ich diese Scheine schon früher gegeben. 😢

Und noch ein anderes Beispiel:

Ich habe mir selbst, zu meinem Geburtstag, mitte Januar, einen Krügerrand gegönnt. Goldpreis lag damals

um die 2600. Heute so um die 3.350. Auch ein tolles Plus für den kurzen Zeitraum.

Man hätte aber zum gleichen Zeitpunkt den OS UP9418 kaufen können, der im DayTrader-Thread vorgestellt wurde.

Dieser Schein kostete damals um die 6 Euro. Momentan wird er um die 55 Euro gehandelt. Das sind 825 % !

Nochmals, ich will hier keine Debatte bzgl. Pro und Contra Aktie / Zertifikate /OS führen. Wer hier handelt, der

ist alt genug um zu wissen was er tut. Aber den Handel mit Zertifikaten auf Basiswerte als "gezocke" abtun und nur

die Aktie als "heiligen Gral" hinzustellen ist m.M.n. auch nicht gerade die richtige Überlegung.





Aber schaun wir mal wie es mit dem Kurs der COBA weitergeht.... und daran angelehnt die Preise der Zertis und hoffen

wir mal das wir auch weiterhin noch "fette Beute" machen können.

Frohes Schaffen und gute Geschäfte noch!

