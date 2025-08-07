Dividenden-Star ganz stark
Bei der Allianz klingelt die Kasse: Versicherer überrascht mit Rekordzahlen
Der Versicherungsriese nimmt nach einem überraschend starken ersten Halbjahr 2025 Kurs auf das Gewinnziel von 15 bis 17 Milliarden Euro für das Gesamtjahr. Die Aktie springt an!
- Allianz strebt 15-17 Mrd. Euro Gewinnziel an.
- Operativer Gewinn im H1 2025 bei 8,6 Mrd. Euro.
- Aktie steigt um 4% auf 366 Euro nach Zahlen.
Mit einem operativen Gewinn von 8,6 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten, was einen Rekordwert darstellt, sieht sich der DAX-Konzern auf bestem Weg, das obere Ende der angestrebten Zielspanne zu erreichen. Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte erklärte, dass der positive Trend auch mit einem Rückgang der Katastrophenschäden zusammenhänge.
Im zweiten Quartal 2025 steigerte die Allianz ihr Geschäftsvolumen um rund 4 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn kletterte um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Der Nettogewinn für die Anteilseigner stieg um 13 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Auch hier lagen die Ergebnisse über den prognostizierten Werten.
Besonders stark trugen das Segment der Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie ein Verkaufsgewinn von rund 300 Millionen Euro aus einer Partnerschaft mit UniCredit zum Ergebnis bei. Allianz bleibt daher zuversichtlich und bestätigt das Ziel, bis Jahresende einen operativen Gewinn von 15 bis 17 Milliarden Euro zu erzielen.
Abseits des Versicherungsgeschäfts sorgte der Bond-Manager Pimco für starke Nachrichten. Die Zuflüsse stiegen um 15 Milliarden Euro das sechste Quartal in Folge. Unterdessen zogen Kunden rund 1,3 Milliarden Euro von der Asset-Management-Tochter Allianz Global Investors ab.
An der Aktie wurden die Zahlen am Donnerstag mit Applaus empfangen. Auf Tradegate kletterte die Allianz-Aktie um 4 Prozent auf 366 Euro. Damit nähert sich die Aktie langsam wieder dem Jahreshoch von 378 Euro.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion