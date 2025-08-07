Bei der Allianz klingelt die Kasse: Versicherer überrascht mit Rekordzahlen

Mit einem operativen Gewinn von 8,6 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten, was einen Rekordwert darstellt, sieht sich der DAX-Konzern auf bestem Weg, das obere Ende der angestrebten Zielspanne zu erreichen. Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte erklärte, dass der positive Trend auch mit einem Rückgang der Katastrophenschäden zusammenhänge.

Im zweiten Quartal 2025 steigerte die Allianz ihr Geschäftsvolumen um rund 4 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn kletterte um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten deutlich übertraf. Der Nettogewinn für die Anteilseigner stieg um 13 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Auch hier lagen die Ergebnisse über den prognostizierten Werten.