Siemens geben nach - Metzler: Wechselkurse belasten
- Aktien von Siemens fallen um 1% auf 216,55 Euro.
- Wechselkursprobleme belasten Digital Industries-Sparte.
- Konzern-Jahresziele bleiben bestätigt, etwas Zuversicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Verhalten ist am Donnerstag die Reaktion auf die Quartalszahlen von Siemens ausgefallen. Zuletzt gaben die Aktien im vorbörslichen Handel auf Tradegate um gut ein Prozent nach auf 216,55 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Sie hatten jüngst unter der Marke von etwa 232 Euro konsolidiert.
Gegenwind von den Wechselkursen habe dem Industriekonzern zuletzt zu schaffen gemacht, schrieb Analyst Stephan Bauer vom Bankhaus Metzler in einer ersten Einschätzung. Das betreffe die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure. Digital Industries habe sich eher schwach entwickelt, der Auftragseingang sei hier auf Jahressicht zurückgegangen.
Die Bestätigung der zugrundeliegenden Konzern-Jahresziele sorge indes für etwas Zuversicht, so der Experte./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 216 auf Tradegate (07. August 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 173,84 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -15,00 %/+10,27 % bedeutet.
Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Auf Jahressicht konnte sie rund 38 Prozent (DAX: 33%) zulegen. Seit Beginn des laufenden Jahres beträgt das Plus bereits 19 Prozent (DAX: 13%). Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild ging der vom Tief im vergangenen August (150,68 EUR) gestartete Aufwärtstrend zuletzt in eine Beschleunigungsphase über.
Mit dem gestrigen hochvolumigen Kurssprung in Reaktion auf die Veröffentlichung starker Quartalszahlen arbeitete der Wert das klassische Spiegelungsziel der letzten im Mai initiierten Korrekturwelle ab und verzeichnete ein Rekordhoch bei 228,10 EUR. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Im heutigen Handel wird das Papier ex-Dividende (5,20 EUR) gehandelt. Charttechnisch bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil, solange die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 214,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich bei 209,00/209,95 EUR und 206,45/206,75 EUR ausmachen. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 196,37-199,20 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich eine plausible nächste Zielregion aus der Fibonacci-Analyse bei 243,89/250,69 EUR.