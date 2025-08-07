    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    AKTIE IM FOKUS

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carl Zeiss Meditec knicken ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalszahlen enttäuschen Anleger, Aktien fallen 2,3%
    • Umsatzsteigerung nur 1,1%, Ebita um 3,1% gestiegen
    • Analyst sieht Risiken für Jahresausblick von Zeiss
    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss Meditec knicken ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec könnten den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.
    Das Medizintechnik-Unternehmen steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research und Währungseffekte herausgerechnet - um lediglich 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) zog um 3,1 Prozent an. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 wurden bestätigt.

    Carl Zeiss habe ergebnisseitig die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt, bemerkte JPMorgan-Analyst Anchal Verma in einer ersten Reaktion. Er sieht nun Risiken für den Jahresausblick der Jenaer./edh/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    45,08€
    Basispreis
    0,07
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,26€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Carl Zeiss Meditec

    -11,39 %
    -5,99 %
    -11,34 %
    -20,93 %
    -25,63 %
    -65,26 %
    -47,55 %
    +89,25 %
    +320,40 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 46,92 auf Tradegate (07. August 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,44 %/+74,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Carl Zeiss Meditec knicken ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec könnten den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am …