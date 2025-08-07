AKTIE IM FOKUS
Carl Zeiss Meditec knicken ein - JPMorgan: Zahlen enttäuschen
- Quartalszahlen enttäuschen Anleger, Aktien fallen 2,3%
- Umsatzsteigerung nur 1,1%, Ebita um 3,1% gestiegen
- Analyst sieht Risiken für Jahresausblick von Zeiss
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec könnten den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fielen
die Papiere um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.
Das Medizintechnik-Unternehmen steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research und Währungseffekte herausgerechnet - um lediglich 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) zog um 3,1 Prozent an. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 wurden bestätigt.
Carl Zeiss habe ergebnisseitig die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt, bemerkte JPMorgan-Analyst Anchal Verma in einer ersten Reaktion. Er sieht nun Risiken für den Jahresausblick der Jenaer./edh/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 46,92 auf Tradegate (07. August 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -3,44 %/+74,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.elektroniknet.de/medizintechnik/medtech-komponenten/die-daten-dna-erfolgreicher-medizin-ki.225594.html
https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag