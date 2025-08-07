BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 163 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die neue Jahresprognose des Managements und die bis 2026 geplanten Investitionen an. Die Anpassung der Erwartungen für das Gesamtjahr sei ein wichtiger Schritt, um die von einigen Anlegern als zu ehrgeizig empfundenen Prognose zu bereinigen. Eine Beschleunigung bei der Kernmarke Nivea sei im zweiten Halbjahr glaubwürdig./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 98,94EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 147
Kursziel alt: 163
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
