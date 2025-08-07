RHÖN-KLINIKUM AG: Starkes H1 2025-Ergebnis!

RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 7,5 % auf 833,5 Mio. EUR.

Die Anzahl der behandelten Patienten stieg um 1,8 % auf 471.295 im Vergleich zum Vorjahr.

Das EBITDA sank auf 46,7 Mio. EUR, während der Konzerngewinn auf 14,7 Mio. EUR fiel.

Die Eigenkapitalquote blieb stabil bei 71,3 %.

Der Ausblick für 2025 prognostiziert einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen umfassen steigende Betriebskosten und regulatorische Eingriffe im Gesundheitssektor.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025, bei Rhoen-Klinikum ist am 07.08.2025.

Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im Minus.





