RHÖN-KLINIKUM AG: Starkes H1 2025-Ergebnis!
RHÖN-KLINIKUM AG zeigt Wachstum trotz Herausforderungen: Umsatzplus von 7,5 %, stabile Eigenkapitalquote, aber sinkendes EBITDA. Optimistischer Ausblick für 2025 trotz steigender Kosten.
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
- RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 7,5 % auf 833,5 Mio. EUR.
- Die Anzahl der behandelten Patienten stieg um 1,8 % auf 471.295 im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBITDA sank auf 46,7 Mio. EUR, während der Konzerngewinn auf 14,7 Mio. EUR fiel.
- Die Eigenkapitalquote blieb stabil bei 71,3 %.
- Der Ausblick für 2025 prognostiziert einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 110 Mio. EUR und 125 Mio. EUR.
- Die wirtschaftlichen Herausforderungen umfassen steigende Betriebskosten und regulatorische Eingriffe im Gesundheitssektor.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2025, bei Rhoen-Klinikum ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im
Minus.
ISIN:DE0007042301WKN:704230
