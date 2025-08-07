Novem Group: Schwacher Start ins Geschäftsjahr 2025/26
Die Novem Group S.A. kämpft im ersten Quartal 2025/26 mit einem Umsatzrückgang und sinkendem EBIT, während Investitionen in Pilsen und ein gestiegener Free Cash Flow Hoffnung geben.
- Q1 2025/26 Umsatz der Novem Group S.A. beträgt €128,9 Millionen, was einem Rückgang von 8,0% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Adj. EBIT liegt bei €7,7 Millionen, 45,9% unter dem Vorjahreswert, beeinflusst durch Nachfrageschwäche und unzureichende Kostendeckung.
- Der Serienumsatz sank um 2,5% aufgrund schwacher Nachfrage in Asien und Americas, während der Vorserienumsatz um 40,1% zurückging.
- Der Free Cash Flow stieg auf €1,3 Millionen, hauptsächlich durch höheren operativen Cash Flow und gestiegene Einkommenssteuererstattungen.
- Investitionen verringerten sich auf €1,8 Millionen, hauptsächlich für Wachstumsprojekte in Pilsen, was zu einer Investitionsquote von 1,4% führte.
- Die Nettofinanzverschuldung verbesserte sich auf €150,7 Millionen, obwohl der Nettoverschuldungsgrad auf 2,0x Adj. EBITDA anstieg.
