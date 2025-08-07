Zwischenbericht 2025: A.S. Création Tapeten AG im Fokus!
A.S. Création Tapeten AG zeigt trotz Umsatzrückgang beeindruckende Ertragssteigerungen und setzt auf Effizienz und Marktstärkung.
- A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang auf 56,1 Mio. € (Vorjahr: 60,6 Mio. €), was einem Rückgang von 7,4 % entspricht.
- Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine Ertragskraft steigern, mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von +1,2 Mio. € (Vorjahr: -0,5 Mio. €) und einem Ergebnis nach Steuern von +0,6 Mio. € (Vorjahr: -0,5 Mio. €).
- Die Verbesserung der Ertragslage wurde durch eine erhöhte Rohertragsmarge von 53,7 %, reduzierten Personalaufwand, Effizienzsteigerungen in der Produktion und konsequentes Kostenmanagement erreicht.
- Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit erwarteten Umsätzen zwischen 100 und 120 Mio. €, einem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von -2,0 Mio. € bis +2,5 Mio. € und einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von -2,0 Mio. € bis +1,5 Mio. €.
- Im zweiten Halbjahr 2025 werden keine wesentlichen Marktimpulse erwartet, daher liegt der Fokus auf der Stärkung der Marktposition in ausgewählten Vertriebssegmenten und der Effizienzsteigerung.
- Der vollständige Zwischenbericht ist auf der Website von A.S. Création Tapeten AG verfügbar.
Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,68 %
im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,2500EUR das entspricht einem Minus von -0,68 % seit der Veröffentlichung.
-0,67 %
-3,27 %
+2,78 %
+32,14 %
-7,50 %
-41,27 %
-48,97 %
-74,36 %
-74,49 %
ISIN:DE000A1TNNN5WKN:A1TNNN
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
