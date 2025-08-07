Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +7,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -31,97 %/-4,76 % bedeutet.