Cybersecurity-Aktie Fortinet crasht nach Zahlen! Jetzt einsteigen?

Cybersecurity-Werte liegen weiter im Trend. Angetrieben von starken Kursgewinnen bei CrowdStrike , Rubrik und Zscaler sowie der Übernahme von CyberArk durch Palo Alto Networks verzeichnen Branchen-ETFs wie der Global X Cybersecurity auch in diesem Jahr Kurswertsteigerungen.

Auch für die Aktie von Fortinet, einem der margen- und ertragsstärksten Unternehmen der Branche, lief es in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von 73,1 Prozent hervorragend. Doch in der Nacht zum Donnerstag sind die Anteile abgestürzt. Bietet der Earnings-Crash eine Gelegenheit zum Einstieg?

Wachstum weiter stark, aber erste Schwächen bei der Marge

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 14,0 Prozent auf 1,63 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen genau getroffen werden. Beim Ertrag legte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 0,64 US-Dollar pro Aktie davor – 5 Cent mehr als vom Markt erwartet.

Einen starken Anstieg verbuchte Fortinet bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (AAR), die für die finanzielle Planbarkeit besonders wichtig sind. Diese stiegen in den Segmenten Unified Secure Access Service Edge und Sicherheitslösungen um 22 beziehungsweise 35 Prozent.

Davon konnte das Unternehmen jedoch nicht mit einer verbesserten operativen Marge profitieren, die um 200 Basispunkte auf 33,1 Prozent gesunken ist. Dementsprechend blieben die Steigerungen gegenüber dem Vorjahresquartal sowohl beim Nettoertrag auf 491,1 Millionen US-Dollar (+11,6 Prozent) und beim freien Cashflow (-10,9 Prozent) überschaubar. Eine erste Enttäuschung aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger.

Investoren empfinden Ausblick als zu mager

Die zweite Enttäuschung lieferte vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Unternehmensbewertung der Ausblick. Für das Gesamtjahr rechnet Fortinet mit Erlösen zwischen 6,68 und 6,83 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Mittelpunktschätzung hauchdünn über der Markterwartungen von 6,76 Milliarden US-Dollar.

Bei den Buchungen stellte das Unternehmen 7,33 bis 7,48 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Hier konnte die Konsensschätzung von 7,34 Milliarden US-Dollar knapp geschlagen werden. Das Ertragsergebnis in Q3 soll mit 0,62 bis 0,64 US-Dollar pro Aktie im Rahmen des zurückliegenden Quartals liegen – auch das ein Wert gerade so über den Erwartungen.

Aktie rauscht ab, Chartbild angeschlagen

"Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss" ist keine Weisheit, die sich auf die Börse übertragen lässt. Da hier die Zukunft gehandelt wird, wollen Investoren klare Earnings-Beats und keine knapp geschlagenen sehen – erst recht, wenn die Bewertungsvielfache fortgeschritten sind.

Das war bei Fortinet nicht der Fall, dementsprechend rauschte die Aktie noch in der Nachbörse um 17,2 Prozent in den Keller. Behalten diese Verluste am Donnertag ihre Gültigkeit, wechselt die Aktie gegenüber dem Jahresauftakt das Vorzeichen und nimmt Kurs auf ein Minus von 15 Prozent in diesem Jahr. Auch die charttechnische Ausgangslage droht sich einzutrüben, weil die Aktie ihren Abstand zu den bereits unterschrittenen Durchschnittslinien vergrößert.

Fazit: Bewertungsvorteile sprechen für einen Einstieg

Aus einer fundamentalen Perspektive wird das Papier nach dem Earnings-Crash für einen Einstieg aber zunehmend interessant. In einer insgesamt hochbewerteten Branche ist das Papier aufgrund der hohen Ertragsstärke – die Nettomarge lag trotz ihrer Verschlechterung im abgelaufenen Quartal bei 30,1 Prozent – vergleichsweise günstig bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das laufende Geschäftsjahr sinkt durch den Kurseinbruch auf 32,1 und liegt damit um ein Drittel unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die Konkurrenz kommt hier auf deutlich höhere Werte (CrowdStrike: 128,6 | Palo Alto Networks: 52,8 | Zscaler 90,6).

Dieser Trend setzt sich bei anderen Kennziffern fort, darunter auch dem Kurs-Cashflow-Verhältnis, wo Fortinet besonders stark ist. Das hat zur faktischen Schuldenfreiheit des Unternehmens und einem Nettovermögen von 3,7 Milliarden US-Dollar geführt, womit Fortinet bei bester finanzieller Gesundheit ist. Sobald die Aktie einen nachhaltigen Boden gefunden hat, dürfte eine langfristig attraktive Einstiegsgelegenheit vorliegen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fortinet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,66 % und einem Kurs von 67,39EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.