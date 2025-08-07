Streak gerettet: Duolingo-Aktie explodiert nach Zahlen

Ein passiv-aggressiver Papagei, innovatives Marketing auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und eine intuitive Sprachlern-App: Das beschert Duolingo ein hohes Wachstum sowohl beim Umsatz als auch der Zahl der täglich aktiven Nutzerinnen und Nutzer.

Auch Investoren dürften sich freuen: Die Anteile haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten notierte die Aktie vor Ergebnispräsentation am Mittwochabend mit einem Plus von 108,2 Prozent – am Donnerstag dürfte es erheblich mehr werden!

Erwartungen dank hohem User-Wachstum übertroffen

Dank eines Umsatzanstieges von 41,5 Prozent auf 252,3 Millionen US-Dollar konnte das Unternehmen die Erwartungen um 11,5 Millionen US-Dollar übertreffen. Auch bei der Profitabilität machte Duolingo große Fortschritte. Mit einem Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) von 0,91 US-Dollar wurden die Erwartungen um 33 Cent überboten und damit klar geschlagen.

Vor einem Jahr hatte der Gewinn mit 0,51 US-Dollar je Anteil noch deutlich niedriger gelegen. Dieser Anstieg zeigt sich auch beim Gesamtgewinn, der netto auf 44,8 Millionen US-Dollar und damit um 84,0 Prozent kletterte. Das ergibt eine Nettomarge von 17,8 Prozent.

Den finanziellen Erfolg hat das Unternehmen vor allem dem User-Wachstum zu verdanken. Die Zahl der täglich aktiven User kletterte um 40 Prozent auf 47,7 Millionen. Wenigstens einmal im Monat sind nach einem Anstieg um 24,0 Prozent inzwischen sogar 128,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer aktiv. Davon verfügen inzwischen 9,0 Prozent ein Bezahlabonnement. Die Durchdringung kletterte damit um 0,4 Prozentpunkte, während die Gesamtzahl der bezahlenden User um 37 Prozent auf 10,9 Millionen kletterte.

Geschäftsprognose erneut angehoben

Seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat Duolingo erneut angehoben. Gerechnet wird gegenüber der vorherigen Schätzung nun mit um 30 Millionen US-Dollar höheren Buchungen, die sich somit auf 1,15 bis 1,16 Milliarden US-Dollar belaufen sollen. Die Umsatzprognose wurde in etwas geringerem Umfang auf 1,01 bis 1,02 Milliarden US-Dollar angehoben.

Auch für seine EBITDA-Marge zeigte sich der Konzern zuversichtlicher und hob seine Schätzung um 0,5 Prozent auf bis zu 29,0 Prozent an. Daraus soll ein EBITDA-Ertrag von 288,1 bis 295,5 Millionen US-Dollar folgen (gegenüber der Schätzung von bisher 271,4 bis 283,9 Millionen US-Dollar). Verbesserte Profitabilität bei gleichzeitig hohem Wachstum – das hat eine Menge Eindruck gemacht.

Aktie legt um mehr als 20 Prozent zu

Dementsprechend explosiv fiel die Kursreaktion in der US-Nachbörse aus. Die Aktie verteuerte sich um über 20 Prozent auf mehr als 400,00 US-Dollar. Damit endet die Korrektur der vergangenen Wochen jäh und das Papier dürfte seinen übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen.

Die zeitweise unterschrittene 200-Tage-Linie wird, wenn die Kursgewinne am Donnerstag ihre Gültigkeit behalten, zurückerobert und bekommt dadurch eine neue Chance, bei künftigen Korrekturen als Unterstützung zu fungieren.

Fazit: Teuer, aber eine kleine Position wert

Die Frage, ob sich Anlegerinnen und Anleger hier engagieren sollten, ist zweischneidig zu beantworten. Einerseits ist das Wachstum hoch und im Unterschied zu vielen anderen Wachstumsunternehmen bereits profitabel, was für ein Engagement spricht.

Andererseits sind die Bewertungsvielfache wie für Growth-Titel üblich bereits äußerst hoch. So liegt das für 2025 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis nach dem Kurssprung bei 67,0. Auch bei anderen Kennziffern kann Duolingo nicht punkten – mit Ausnahme des Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses von 1,04, das im Fair-Value-Bereich liegt.

Wer hier investiert, sollte das gegenwärtig nur mit einer kleinen Risikoposition tun. Auch weil die Marktdynamik im Anwendungsbereich sehr hoch ist, und Hypes wie der um die Sprachlern-App von Duolingo rasch vorbei sein können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Duolingo Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,92 % und einem Kurs von 415,5USD auf Nasdaq (07. August 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.