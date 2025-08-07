    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Wenig verändert - Unternehmenszahlen im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stagnierte bei 23.925 Punkten zu Handelsstart.
    • MDax stieg um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte.
    • Markt hofft auf Zinssenkung und Gipfeltreffen.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der Unternehmensberichtssaison hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zum Handelsstart zunächst recht träge präsentiert. Der Dax stagnierte in den ersten Handelsminuten bei 23.925 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

    Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche"./edh/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
