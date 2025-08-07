Aktien Frankfurt Eröffnung
Wenig verändert - Unternehmenszahlen im Blick
- Dax stagnierte bei 23.925 Punkten zu Handelsstart.
- MDax stieg um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte.
- Markt hofft auf Zinssenkung und Gipfeltreffen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der Unternehmensberichtssaison hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zum Handelsstart zunächst recht träge präsentiert. Der Dax stagnierte in den ersten Handelsminuten bei 23.925 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.
Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche"./edh/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Um Pivotpunkte (Pivot Points) zu berechnen, benötigt man den höchsten (High), niedrigsten (Low) und Schlusskurs (Close) des vorherigen Tages. Der Pivotpunkt (PP) wird dann wie folgt ermittelt: PP = (High + Low + Close) / 3. Zusätzlich zu diesem zentralen Pivotpunkt können weitere Unterstützungs- (S1, S2, S3) und Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) berechnet werden, um mögliche Kursumkehrpunkte zu identifizieren.
Hier sind die Formeln zur Berechnung der zusätzlichen Pivot-Punkte:
R1 = (2 * PP) - Low: (Erster Widerstand)
R2 = PP + (High - Low): (Zweiter Widerstand)
R3 = High + 2 * (PP - Low): (Dritter Widerstand)
S1 = (2 * PP) - High: (Erste Unterstützung)
S2 = PP - (High - Low): (Zweite Unterstützung)
S3 = Low - 2 * (High - PP): (Dritte Unterstützung)
Diese Formeln basieren auf dem Standard-Pivot-Punkt-System und werden häufig im technischen Handel verwendet, um potenzielle Kursniveaus für Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren.
Die Pivotpunkte können auch zur Bestimmung von Trendrichtungen verwendet werden. Ein Kurs über dem Pivotpunkt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während ein Kurs unter dem Pivotpunkt auf einen Abwärtstrend hindeuten kann.
Die Konzentration auf den Markt und vielleicht auch mal was dazu beitragen dürfte diesem Forum eher gut tun. 😎