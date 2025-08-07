    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Nach dem soliden Quartal von Vonovia habe es mit dem Zahlenwerk von LEG erneut gute Neuigkeiten aus dem deutschen Wohnimmobiliensektor gegeben, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 72,75EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Neil Green
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 91
    Kursziel alt: 91
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


