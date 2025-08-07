JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Nach dem soliden Quartal von Vonovia habe es mit dem Zahlenwerk von LEG erneut gute Neuigkeiten aus dem deutschen Wohnimmobiliensektor gegeben, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 72,75EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



