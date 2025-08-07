    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    Gea rechnet 2026 mit deutlicher Umsatzbeschleunigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea hebt Ziele für 2025 und erwartet Umsatzwachstum.
    • Zollstreit hat vernachlässigbare Auswirkungen auf Gea.
    • Gea-Aktie gewinnt 33% und könnte in den Dax aufsteigen.
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea sieht sich nach der jüngsten Anhebung seiner Ziele für 2025 und auch darüber hinaus im Aufwind. "Ich erwarte, dass wir 2026 unser Umsatzwachstum deutlich beschleunigen können", sagte Konzernchef Stefan Klebert laut Mitteilung vom Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal. Dabei sieht der Gea-Chef auch im Zollstreit keinen Bremsklotz. "Die Auswirkungen der jüngst beschlossenen Zölle auf Gea sind vernachlässigbar."

    Dabei verwies der Manager auf eine "gute Präsenz" des Konzerns in den USA, mit Produktions-, Entwicklungs-, Service und Vertriebsstandorten. Dem Konzern droht laut dem Manager auch kein geografischer Wettbewerbsnachteil. "Unsere wesentlichen Wettbewerber sind ebenfalls europäische Unternehmen, die schwerpunktmäßig in Europa produzieren."

    Unterdessen bestätigte das Management seine bereits Ende Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen. Auch die angehobene Jahresprognose wurde bekräftigt. Rückenwind sieht Klebert in dem gestiegenen Auftragseingang, wobei er von einer starken zweiten Jahreshälfte ausgeht.

    Nach starken Kursgewinnen wird die derzeit im MDax notierte Gea-Aktie als möglicher Kandidat für einen Dax -Aufstieg im September gehandelt. Allein in diesem Jahr hat das Papier rund ein Drittel an Wert gewonnen./tav/stw/jha/

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 64,30 auf Tradegate (07. August 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,45 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -24,27 %/+3,55 % bedeutet.




