Gea rechnet 2026 mit deutlicher Umsatzbeschleunigung
- Gea hebt Ziele für 2025 und erwartet Umsatzwachstum.
- Zollstreit hat vernachlässigbare Auswirkungen auf Gea.
- Gea-Aktie gewinnt 33% und könnte in den Dax aufsteigen.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea sieht sich nach der jüngsten Anhebung seiner Ziele für 2025 und auch darüber hinaus im Aufwind. "Ich erwarte, dass wir 2026 unser Umsatzwachstum deutlich beschleunigen können", sagte Konzernchef Stefan Klebert laut Mitteilung vom Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal. Dabei sieht der Gea-Chef auch im Zollstreit keinen Bremsklotz. "Die Auswirkungen der jüngst beschlossenen Zölle auf Gea sind vernachlässigbar."
Dabei verwies der Manager auf eine "gute Präsenz" des Konzerns in den USA, mit Produktions-, Entwicklungs-, Service und Vertriebsstandorten. Dem Konzern droht laut dem Manager auch kein geografischer Wettbewerbsnachteil. "Unsere wesentlichen Wettbewerber sind ebenfalls europäische Unternehmen, die schwerpunktmäßig in Europa produzieren."
Unterdessen bestätigte das Management seine bereits Ende Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen. Auch die angehobene Jahresprognose wurde bekräftigt. Rückenwind sieht Klebert in dem gestiegenen Auftragseingang, wobei er von einer starken zweiten Jahreshälfte ausgeht.
Nach starken Kursgewinnen wird die derzeit im MDax notierte Gea-Aktie als möglicher Kandidat für einen Dax -Aufstieg im September gehandelt. Allein in diesem Jahr hat das Papier rund ein Drittel an Wert gewonnen./tav/stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 64,30 auf Tradegate (07. August 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,36 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,45 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -24,27 %/+3,55 % bedeutet.
Die GEA hält ja morgen ihren Kapitalmarkttag 2024 in Amsterdam ab. Ich bin mal gespannt, welche Wachstumsfelder man in den nächsten Jahren angehen will und vor allem, wie die finanziellen Ziele aussehen, die der Vorstand vorgibt.
Die Aktie hält sich in den letzten Wochen vergleichsweise stabil und mit ca. 44 Euro hat man sein Jahreshoch erreicht. Vor einem Jahr stand die Aktie noch 10 Euro niedriger. Auch die Analysten haben sich zuletzt eher positiv gezeigt - 5 plädieren für Kaufen und je 1 für Halten bzw. Verkaufen.
Beim Ergebnis rechnet man mit steigenden EpS. Dieses soll von 2,28 Euro in 2023 über 2,54 Euro in 2024 und 2,74 Euro in 2025 auf dann 2,98 Euro in 2026 ansteigen. Wie gesagt, keine revolutionäre und sprunghafte Steigerung aber ein stetiges Wachstum. GEA ist ja auch vorwiegend in defensiven Endmärkten unterwegs (Nahrungsmittel, Pharma) und schwankt daher nicht so stark im Umsatz und im Ergebnis. Insgesamt gehört GEA mit einem KGV 2026 von gut 17 nicht zu den wirklich billigen Unternehmen im Markt - aber als defensive Depotbeimischung finde ich persönlich GEA schon ganz interessant. Man darf ja auch nicht vergessen, dass GEA eine sehr saubere Bilanz hat (zum Halbjahr 2024 lag die Eigenkapitalquote bei gut 40% und GEA hat keine Nettoschulden). Da GEA einen sehr hohen Cashflow erwirtschaftet (in 2023 über 535 Mio Euro aus laufender Geschäftstätigkeit) kauft GEA seit einiger Zeit auch Aktien zurück. Derzeit besteht die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 400 Mio Euro. Diese Aktien sollen nach erfolgtem Erwerb - ebenso wie schon mit den im Wert von 300 Mio Euro zurückgekauften Aktien aus dem vorigen Aktienrückkaufprogramm schon geschehen - eingezogen werden.
Ganz interessant finde ich die von GEA selbst erstellten "Features", mit denen die Tätigkeit von GEA einem Interessenten näher gebracht werden. Diese findet man unter : https://www.gea.com/de/company/media/features/
Einen angenehmen Tag allerseits.