Gea rechnet 2026 mit deutlicher Umsatzbeschleunigung

Huta schrieb 01.10.24, 08:41

Guten Morgen !



Die GEA hält ja morgen ihren Kapitalmarkttag 2024 in Amsterdam ab. Ich bin mal gespannt, welche Wachstumsfelder man in den nächsten Jahren angehen will und vor allem, wie die finanziellen Ziele aussehen, die der Vorstand vorgibt.



Die Aktie hält sich in den letzten Wochen vergleichsweise stabil und mit ca. 44 Euro hat man sein Jahreshoch erreicht. Vor einem Jahr stand die Aktie noch 10 Euro niedriger. Auch die Analysten haben sich zuletzt eher positiv gezeigt - 5 plädieren für Kaufen und je 1 für Halten bzw. Verkaufen.



Beim Ergebnis rechnet man mit steigenden EpS. Dieses soll von 2,28 Euro in 2023 über 2,54 Euro in 2024 und 2,74 Euro in 2025 auf dann 2,98 Euro in 2026 ansteigen. Wie gesagt, keine revolutionäre und sprunghafte Steigerung aber ein stetiges Wachstum. GEA ist ja auch vorwiegend in defensiven Endmärkten unterwegs (Nahrungsmittel, Pharma) und schwankt daher nicht so stark im Umsatz und im Ergebnis. Insgesamt gehört GEA mit einem KGV 2026 von gut 17 nicht zu den wirklich billigen Unternehmen im Markt - aber als defensive Depotbeimischung finde ich persönlich GEA schon ganz interessant. Man darf ja auch nicht vergessen, dass GEA eine sehr saubere Bilanz hat (zum Halbjahr 2024 lag die Eigenkapitalquote bei gut 40% und GEA hat keine Nettoschulden). Da GEA einen sehr hohen Cashflow erwirtschaftet (in 2023 über 535 Mio Euro aus laufender Geschäftstätigkeit) kauft GEA seit einiger Zeit auch Aktien zurück. Derzeit besteht die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 400 Mio Euro. Diese Aktien sollen nach erfolgtem Erwerb - ebenso wie schon mit den im Wert von 300 Mio Euro zurückgekauften Aktien aus dem vorigen Aktienrückkaufprogramm schon geschehen - eingezogen werden.



Ganz interessant finde ich die von GEA selbst erstellten "Features", mit denen die Tätigkeit von GEA einem Interessenten näher gebracht werden. Diese findet man unter : https://www.gea.com/de/company/media/features/



Einen angenehmen Tag allerseits.