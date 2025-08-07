Devisen
Eurokurs legt weiter zu - Spekulation auf sinkende US-Zinsen treiben
- Euro-Kurs steigt weiter auf 1,1676 US-Dollar.
- Schwache US-Konjunkturdaten belasten den Dollar.
- Deutsche Produktionsdaten unerwartet schwach.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag fielen die Gewinne zum US-Dollar aber deutlich geringer aus. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1676 US-Dollar gehandelt.
Seit der Wochenmitte geht es mit dem Kurs des Euro nach oben. Hintergrund sind triste US-Konjunkturdaten. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden dadurch verstärkt, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.
Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Euro am Morgen indes nicht. Nachdem bereits der Auftragseingang in den Industriebetrieben enttäuscht hatte, waren auch die Produktionsdaten unerwartet schwach ausgefallen. Im Juni ging die Fertigung in den Industriebetrieben überraschend deutlich zurück. Experten verwiesen auf die Folgen der US-Zölle und erwarten auch für den Rest des Jahres weiterhin keinen größeren Aufschwung in der größten Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsraums./jkr/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed