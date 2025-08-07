    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy'

    • Berenberg senkt Beiersdorf-Kursziel auf 147 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Anpassung.
    • Prognosen für Nivea im zweiten Halbjahr optimistisch.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 163 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die neue Jahresprognose des Managements und die bis 2026 geplanten Investitionen an. Die Anpassung der Erwartungen für das Gesamtjahr sei ein wichtiger Schritt, um die von einigen Anlegern als zu ehrgeizig empfundenen Prognose zu bereinigen. Eine Beschleunigung bei der Kernmarke Nivea sei im zweiten Halbjahr glaubwürdig./rob/tih/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Beiersdorf

    +1,09 %
    -11,16 %
    -8,89 %
    -19,23 %
    -25,59 %
    -3,29 %
    +1,38 %
    +18,02 %
    +23,85 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 24,11 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+82,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 147 Euro

