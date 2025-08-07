Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 24,11 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+82,33 % bedeutet.