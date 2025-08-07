ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Beiersdorf-Kursziel auf 147 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Anpassung.
- Prognosen für Nivea im zweiten Halbjahr optimistisch.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 163 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die neue Jahresprognose des Managements und die bis 2026 geplanten Investitionen an. Die Anpassung der Erwartungen für das Gesamtjahr sei ein wichtiger Schritt, um die von einigen Anlegern als zu ehrgeizig empfundenen Prognose zu bereinigen. Eine Beschleunigung bei der Kernmarke Nivea sei im zweiten Halbjahr glaubwürdig./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 99,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 24,11 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+82,33 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 147 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung
Beiersdorf verliert an Tempo - Luxusmarke La Prairie schwächelt
Bei Beiersdorf kühlt sich das Umsatzwachstum deutlich ab. Vor allem der Luxusmarkt und hier besonders China sind schwierig. Dagegen läuft es für die Marke Nivea gut. Der Dax-Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresplanung zu erfüllen.
...
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Beiersdorf-verliert-an-Tempo-Luxusmarke-La-Prairie-schwaechelt-article25311872.html