    Eurokurs legt weiter zu - Spekulation auf sinkende US-Zinsen treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs steigt weiter auf 1,1676 US-Dollar.
    • Schwache US-Konjunkturdaten belasten den Dollar.
    • Deutsche Produktionsdaten enttäuschen, Euro stabil.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    (Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag fielen die Gewinne zum US-Dollar aber deutlich geringer aus. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1676 US-Dollar gehandelt.

    Seit der Wochenmitte geht es mit dem Kurs des Euro nach oben. Hintergrund sind triste US-Konjunkturdaten. Die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden dadurch verstärkt, was den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.

    Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Euro am Morgen indes nicht. Nachdem bereits der Auftragseingang in den Industriebetrieben enttäuscht hatte, waren auch die Produktionsdaten unerwartet schwach ausgefallen. Im Juni ging die Fertigung in den Industriebetrieben überraschend deutlich zurück. Experten verwiesen auf die Folgen der US-Zölle und erwarten auch für den Rest des Jahres weiterhin keinen größeren Aufschwung in der größten Volkswirtschaft des gemeinsamen Währungsraums./jkr/mis




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
