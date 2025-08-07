Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 16,66 auf Tradegate (07. August 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+44,84 % bedeutet.