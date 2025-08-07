ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel runter auf 17,50 Euro
- Jefferies stuft Evonik von "Underperform" auf "Hold"
- Kursziel gesenkt von 18,80 auf 17,50 Euro
- Bewertungsrückstand zu Wettbewerbern bei 20 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 18,80 auf 17,50 Euro gesenkt. Der Bewertungsrückstand des Spezialchemiekonzerns zu den wichtigsten Wettbewerbern habe sich auf rund 20 Prozent vergrößert, begründete Chris Counihan sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel rechtfertigte er mit seiner reduzierten Ergebnisprognose (Ebitda) für 2025 nach den Halbjahreszahlen von Evonik./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 16,66 auf Tradegate (07. August 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+44,84 % bedeutet.
Die Aktie wird ja gebügelt als gäbe es kein Morgen mehr. Aktuell minus 7,5% und das für ein Schwergewicht im MDAX. Das ist ein Wort. Vor kurzen noch ein Highflyer und jetzt kurz vor dem 52-Wochen Tief. Es hat mir von Anfang an nicht gefallen, daß jetzt bei Evonik vermehrt Frauen das Sagen haben.
Heute nach den Zahlen ein minus von über 5,5%. So schlecht waren die Zahlen eigentlich doch gar nicht.
Evonik Industries hat im zweiten Quartal operativ 12 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. In einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld ging die Nachfrage zurück und sorgte für sinkende Umsätze. Die Jahresprognose bestätigte der Spezialchemiekonzern aus Essen, erwartet das Ergebnis jedoch nur noch am unteren Ende der Zielspanne.
Evonik verzeichnete im zweiten Quartal einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 509 Millionen Euro nach 578 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Markt hatte im Konsens mit 511 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge konnte mit 14,5 Prozent etwa auf Vorjahrsniveau (14,7 Prozent) gehalten werden.
Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte des Rückgangs ist auf den Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern zurückzuführen, die im Vorjahr noch zu Evonik gehörten, sowie auf ungünstige Währungseffekte. Während die verkauften Mengen um 4 Prozent sanken, blieben Preise den weiteren Angaben von Evonik zufolge annähernd stabil. Unterdurchschnittlich hätten sich die Geschäfte mit Produkten aus der C4-Chemie entwickelt. Belastend wirkten auch länger als geplante Wartungsstillstände von Anlagen.