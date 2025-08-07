Booking will KI nicht zur Preisgestaltung nutzen

Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) - Booking-Chef Glenn Fogel schließt Preisgestaltung mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) für sein Unternehmen aus. "Nein, wir machen das nicht und haben auch nicht vor, KI für die Preisgestaltung zu nutzen", sagte Fogel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Fogel reagierte damit auf Berichte, nach denen die US-Fluglinie Delta Air Lines wegen der Verwendung von KI bei der Preisgestaltung in der Kritik steht. Drei demokratische US-Senatoren hatten Nachteile für Passagiere befürchtet. Es sei mit individualisierten Preiserhöhungen bis zum persönlichen "Schmerzpunkt" zu rechnen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Booking Holdings! Long 5.188,05€ 3,55 × 13,42 Zum Produkt Short 5.973,58€ 3,98 × 11,94 Zum Produkt