Rheinmetall enttäuscht Anleger

Vorstandschef Armin Papperger erklärte: "Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden. Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen." Der Auftragsbestand ("Backlog") erreichte zur Jahresmitte 63 Milliarden Euro – nach 49 Milliarden im Vorjahr.

Rheinmetall ist trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals weiter auf Wachstumskurs. Zwar verfehlte der Konzern mit einem Umsatz von 2,43 Milliarden Euro sowie einem operativen Ergebnis von 276 Millionen Euro die eigenen Konsensschätzungen – verantwortlich dafür waren Verzögerungen bei der Vergabe von Bundeswehr-Aufträgen nach der Bundestagswahl und Belastungen im zivilen Geschäft –, die Jahresprognose wurde jedoch bestätigt.

Für das zweite Halbjahr rechnet der Konzern mit einem "starken Auftragseingang", insbesondere von der Bundeswehr. Die Ausschreibungen in Deutschland waren nach der Wahl und der verzögerten Haushaltsverabschiedung ins Stocken geraten, sollen nun aber anlaufen. Allein im Geschäft mit Munition erzielte Rheinmetall bereits einen Halbjahresrekord von 1,3 Milliarden Euro Umsatz, eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen steht kurz vor der Eröffnung.

Der Konzern treibt unterdessen den Umbau weg vom zivilen Bereich voran. Die kriselnde Sparte Power Systems, die Teile für die Autoindustrie liefert, soll bis Jahresende verkauft oder umgebaut werden. Gespräche mit mehreren Interessenten laufen. In Berlin wurde ein erstes Werk bereits auf Rüstungsproduktion umgestellt, weitere Werke sollen folgen.

International expandiert Rheinmetall durch neue Kooperationen, etwa mit Lockheed Martin und Leonardo. Letztere verhandeln derzeit exklusiv mit Rheinmetall über den Einstieg ins Militär-Lkw-Geschäft von Iveco. In Weeze entsteht zudem eine Fertigung für F-35-Komponenten.

An der Börse kamen die Zahlen zunächst schlecht an. Die Aktie verlor im frühen Handel rund fünf Prozent und zieht Werte wie Renk und Hensoldt am Vormittag mit sich ins Minus. Dennoch bleibt Rheinmetall im Anlegerfokus: Der bestätigte Jahresausblick und das erwartete Milliardenvolumen an Bundeswehraufträgen im vierten Quartal könnten den Kurs stützen – zumal Rheinmetall als einer der größten Profiteure der geopolitisch bedingten Aufrüstung in Europa gilt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



