Carl Zeiss Meditec Aktie unter starkem Abgabedruck - 07.08.2025

Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Carl Zeiss Meditec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec +4,70 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,15 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -10,83 % 3 Monate -20,25 % 1 Jahr -24,85 %

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,82 Mrd.EUR wert.

Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec könnten den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizintechnikanbieter habe ergebnisseitig mit seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, …

Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 vor allem von seiner Übernahme von Dutch Ophthalmic Research profitiert. Allerdings bekam der Konzern im dritten Quartal Gegenwind von …

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.