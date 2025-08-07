Monport startet Jubiläumsaktion mit exklusiven Angeboten für Macher in ganz Europa

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Berlin (ots/PRNewswire) - Diesen August lädt Monport Laser
    (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) seine wachsende
    europäische Community zu einer einmonatigen Jubiläumsfeier ein - nicht nur, um
    einen Meilenstein zu feiern, sondern auch, um die Menschen zu würdigen, die mit
    Monport-Maschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) Ideen
    in greifbare Realität umsetzen.

    Die Aktion läuft vom 5. bis 31. August und umfasst zeitlich begrenzte
    Flash-Angebote, gestaffelte Rabatte, kostenlose Gravur Designpakete und ein
    digitales Glücksrad-Gewinnspiel - alles darauf ausgelegt, Kreative mit den
    richtigen Werkzeugen und der nötigen Flexibilität für ihr Wachstum zu
    unterstützen.

    Investition in die Werkzeuge, die moderne Handwerkskunst vorantreiben

    Von CO2 Lasermaschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)
    bis zu fortschrittlichen Faserlaser Graviermaschinen
    (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) - Monports Geräte finden
    sich mittlerweile in Werkstätten, Garagen und Ateliers in ganz Europa.

    "Wir sehen uns als Motor der kreativen Wirtschaft," sagt der CEO von Monport.
    "Unsere Maschinen schneiden nicht nur Materialien - sie eröffnen Möglichkeiten.
    Und genau das feiern wir."

    Highlights der Jubiläumsaktion

    Flash Sale auf Bestseller + Gratis Designpaket (Wert: 199 EUR)

    Ausgewählte Modelle sind stark reduziert. Alle Käufer dieser Flash Sale-Produkte
    erhalten zusätzlich ein Premium-SVG-Dateipaket - perfekt für Gravur, Schneiden
    und Produktdesign.

    - 100 EUR Rabatt ab 1000 EUR Bestellwert
    - 150 EUR Rabatt ab 2000 EUR
    - 200 EUR Rabatt ab 3000 EUR
    - 250 EUR Rabatt ab 4000 EUR

    Diese Preisvorteile sind ideal für wachsende Unternehmen, Nebenprojekte oder
    Bildungsprogramme.

    Glücksrad-Gewinnspiel für Newsletter-Abonnenten

    Alle E-Mail-Abonnenten erhalten Zugang zu einem digitalen Glücksrad mit Preisen
    wie:

    - 50 EUR, 100 EUR oder 150 EUR Rabattgutscheine
    - Eine kostenlose LightBurn-Softwarelizenz
    - Ein 40W Ersatz-Mainboard
    - Eine 80mm Rotationsachse für zylindrische Gravuren

    Unterstützung für Macher mit Vision

    Egal ob für Schmuckdesign, Prototypenbau oder Lernmaterialien - Monport versteht
    sich nicht nur als Maschinenlieferant, sondern als Partner auf dem gesamten
    kreativen Weg.

    Die wachsende Präsenz auf dem europäischen Markt basiert auf einem klaren
    Versprechen: Ergebnisse zählen. Ob Etsy-Shop, Serienfertigung oder Schulprojekt
    - Monport-Nutzer zeigen täglich, dass Profi-Qualität nicht kompliziert oder
    teuer sein muss.

    Jetzt Teil der Jubiläumsfeier werden

    Die Jubiläumsaktion ist exklusiv auf der offiziellen Website von Monport
    (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) verfügbar. Neue Nutzer
    können sich für den Newsletter anmelden und erhalten so früheren Zugriff auf
    Aktionen. Bestehende Kunden sind eingeladen, neue Tools zu entdecken und von
    zeitlich begrenzten Angeboten zu profitieren.

    Alle Angebote entdecken & mitfeiern: Jetzt zur Aktion bei Monport Laser
    (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)

    Für Medienanfragen: Company: MonportLaser

    Contact email: mailto:support@monportlaser.de

    Website: Germany: https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f
    France: https://monportlaser.fr/ Italy: https://monportlaser.it/ Spain:
    https://monportlaser.es/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5449330/monport_logo_800_800__2_
    Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feiern-s
    ie-innovation-und-handwerkskunst-monport-startet-jubilaumsaktion-mit-exklusiven-
    angeboten-fur-macher-in-ganz-europa-302524055.html

