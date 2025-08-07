Feiern Sie Innovation und Handwerkskunst
Monport startet Jubiläumsaktion mit exklusiven Angeboten für Macher in ganz Europa
Berlin (ots/PRNewswire) - Diesen August lädt Monport Laser
(https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) seine wachsende
europäische Community zu einer einmonatigen Jubiläumsfeier ein - nicht nur, um
einen Meilenstein zu feiern, sondern auch, um die Menschen zu würdigen, die mit
Monport-Maschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) Ideen
in greifbare Realität umsetzen.
Die Aktion läuft vom 5. bis 31. August und umfasst zeitlich begrenzte
Flash-Angebote, gestaffelte Rabatte, kostenlose Gravur Designpakete und ein
digitales Glücksrad-Gewinnspiel - alles darauf ausgelegt, Kreative mit den
richtigen Werkzeugen und der nötigen Flexibilität für ihr Wachstum zu
unterstützen.
Investition in die Werkzeuge, die moderne Handwerkskunst vorantreiben
Von CO2 Lasermaschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)
bis zu fortschrittlichen Faserlaser Graviermaschinen
(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) - Monports Geräte finden
sich mittlerweile in Werkstätten, Garagen und Ateliers in ganz Europa.
"Wir sehen uns als Motor der kreativen Wirtschaft," sagt der CEO von Monport.
"Unsere Maschinen schneiden nicht nur Materialien - sie eröffnen Möglichkeiten.
Und genau das feiern wir."
Highlights der Jubiläumsaktion
Flash Sale auf Bestseller + Gratis Designpaket (Wert: 199 EUR)
Ausgewählte Modelle sind stark reduziert. Alle Käufer dieser Flash Sale-Produkte
erhalten zusätzlich ein Premium-SVG-Dateipaket - perfekt für Gravur, Schneiden
und Produktdesign.
- 100 EUR Rabatt ab 1000 EUR Bestellwert
- 150 EUR Rabatt ab 2000 EUR
- 200 EUR Rabatt ab 3000 EUR
- 250 EUR Rabatt ab 4000 EUR
Diese Preisvorteile sind ideal für wachsende Unternehmen, Nebenprojekte oder
Bildungsprogramme.
Glücksrad-Gewinnspiel für Newsletter-Abonnenten
Alle E-Mail-Abonnenten erhalten Zugang zu einem digitalen Glücksrad mit Preisen
wie:
- 50 EUR, 100 EUR oder 150 EUR Rabattgutscheine
- Eine kostenlose LightBurn-Softwarelizenz
- Ein 40W Ersatz-Mainboard
- Eine 80mm Rotationsachse für zylindrische Gravuren
Unterstützung für Macher mit Vision
Egal ob für Schmuckdesign, Prototypenbau oder Lernmaterialien - Monport versteht
sich nicht nur als Maschinenlieferant, sondern als Partner auf dem gesamten
kreativen Weg.
Die wachsende Präsenz auf dem europäischen Markt basiert auf einem klaren
Versprechen: Ergebnisse zählen. Ob Etsy-Shop, Serienfertigung oder Schulprojekt
- Monport-Nutzer zeigen täglich, dass Profi-Qualität nicht kompliziert oder
teuer sein muss.
Jetzt Teil der Jubiläumsfeier werden
Die Jubiläumsaktion ist exklusiv auf der offiziellen Website von Monport
(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) verfügbar. Neue Nutzer
können sich für den Newsletter anmelden und erhalten so früheren Zugriff auf
Aktionen. Bestehende Kunden sind eingeladen, neue Tools zu entdecken und von
zeitlich begrenzten Angeboten zu profitieren.
Alle Angebote entdecken & mitfeiern: Jetzt zur Aktion bei Monport Laser
(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)
Für Medienanfragen: Company: MonportLaser
Contact email: mailto:support@monportlaser.de
Website: Germany: https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f
France: https://monportlaser.fr/ Italy: https://monportlaser.it/ Spain:
https://monportlaser.es/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5449330/monport_logo_800_800__2_
Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feiern-s
ie-innovation-und-handwerkskunst-monport-startet-jubilaumsaktion-mit-exklusiven-
angeboten-fur-macher-in-ganz-europa-302524055.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173165/6091904
OTS: Monport Laser
Autor folgen