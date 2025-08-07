Monport startet Jubiläumsaktion mit exklusiven Angeboten für Macher in ganz Europa

Berlin (ots/PRNewswire) - Diesen August lädt Monport Laser

(https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) seine wachsende

europäische Community zu einer einmonatigen Jubiläumsfeier ein - nicht nur, um

einen Meilenstein zu feiern, sondern auch, um die Menschen zu würdigen, die mit

Monport-Maschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) Ideen

in greifbare Realität umsetzen.



Die Aktion läuft vom 5. bis 31. August und umfasst zeitlich begrenzte

Flash-Angebote, gestaffelte Rabatte, kostenlose Gravur Designpakete und ein

digitales Glücksrad-Gewinnspiel - alles darauf ausgelegt, Kreative mit den

richtigen Werkzeugen und der nötigen Flexibilität für ihr Wachstum zu

unterstützen.





Investition in die Werkzeuge, die moderne Handwerkskunst vorantreiben



Von CO2 Lasermaschinen (https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)

bis zu fortschrittlichen Faserlaser Graviermaschinen

(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) - Monports Geräte finden

sich mittlerweile in Werkstätten, Garagen und Ateliers in ganz Europa.



"Wir sehen uns als Motor der kreativen Wirtschaft," sagt der CEO von Monport.

"Unsere Maschinen schneiden nicht nur Materialien - sie eröffnen Möglichkeiten.

Und genau das feiern wir."



Highlights der Jubiläumsaktion



Flash Sale auf Bestseller + Gratis Designpaket (Wert: 199 EUR)



Ausgewählte Modelle sind stark reduziert. Alle Käufer dieser Flash Sale-Produkte

erhalten zusätzlich ein Premium-SVG-Dateipaket - perfekt für Gravur, Schneiden

und Produktdesign.



- 100 EUR Rabatt ab 1000 EUR Bestellwert

- 150 EUR Rabatt ab 2000 EUR

- 200 EUR Rabatt ab 3000 EUR

- 250 EUR Rabatt ab 4000 EUR



Diese Preisvorteile sind ideal für wachsende Unternehmen, Nebenprojekte oder

Bildungsprogramme.



Glücksrad-Gewinnspiel für Newsletter-Abonnenten



Alle E-Mail-Abonnenten erhalten Zugang zu einem digitalen Glücksrad mit Preisen

wie:



- 50 EUR, 100 EUR oder 150 EUR Rabattgutscheine

- Eine kostenlose LightBurn-Softwarelizenz

- Ein 40W Ersatz-Mainboard

- Eine 80mm Rotationsachse für zylindrische Gravuren



Unterstützung für Macher mit Vision



Egal ob für Schmuckdesign, Prototypenbau oder Lernmaterialien - Monport versteht

sich nicht nur als Maschinenlieferant, sondern als Partner auf dem gesamten

kreativen Weg.



Die wachsende Präsenz auf dem europäischen Markt basiert auf einem klaren

Versprechen: Ergebnisse zählen. Ob Etsy-Shop, Serienfertigung oder Schulprojekt

- Monport-Nutzer zeigen täglich, dass Profi-Qualität nicht kompliziert oder

teuer sein muss.



Jetzt Teil der Jubiläumsfeier werden



Die Jubiläumsaktion ist exklusiv auf der offiziellen Website von Monport

(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf) verfügbar. Neue Nutzer

können sich für den Newsletter anmelden und erhalten so früheren Zugriff auf

Aktionen. Bestehende Kunden sind eingeladen, neue Tools zu entdecken und von

zeitlich begrenzten Angeboten zu profitieren.



Alle Angebote entdecken & mitfeiern: Jetzt zur Aktion bei Monport Laser

(https://www.monportlaser.de/pages/5-jubil-umsverkauf)



Für Medienanfragen: Company: MonportLaser



Contact email: mailto:support@monportlaser.de



Website: Germany: https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f

France: https://monportlaser.fr/ Italy: https://monportlaser.it/ Spain:

https://monportlaser.es/



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5449330/monport_logo_800_800__2_

Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feiern-s

ie-innovation-und-handwerkskunst-monport-startet-jubilaumsaktion-mit-exklusiven-

angeboten-fur-macher-in-ganz-europa-302524055.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173165/6091904

OTS: Monport Laser







