    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Henkel auf "Hold" mit 77 Euro ein.
    • Ergebnisse übertreffen Erwartungen, Umsatzziel erreicht.
    • Margenziel für 2025 zeigt optimistische Perspektive.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas

    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 77 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
