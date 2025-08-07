ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro
- Jefferies stuft Henkel auf "Hold" mit 77 Euro ein.
- Ergebnisse übertreffen Erwartungen, Umsatzziel erreicht.
- Margenziel für 2025 zeigt optimistische Perspektive.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 67,40 auf Tradegate (07. August 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,13 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,61 %/+38,93 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 77 Euro
