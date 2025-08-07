    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    AKTIE IM FOKUS

    Deutsche Telekom unter schwächsten Dax-Werten

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien der Deutschen Telekom fallen um 4,2 Prozent.
    • Umsatz steigt auf 28,7 Milliarden Euro, schwacher Dollar.
    • Schwäche auf Heimatmarkt belastet Gewinnprognosen.
    Deutsche Telekom unter schwächsten Dax-Werten
    Foto: Deutsche Telekom

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom sind am Donnerstag nach den Quartalszahlen abgestraft worden. Sie büßten am Morgen 4,2 Prozent auf 29,99 Euro ein und fanden sich zeitweise auf dem niedrigsten Niveau seit dem starken Rückgang Anfang April wieder. Sie waren einer der schwächsten Werte im Leitindex Dax .

    Der Konzern hat im zweiten Quartal weiter von den brummenden Geschäften bei der US-Tochter gezehrt und ihren Gewinnausblick für das Jahr erneut etwas angehoben. Der Umsatz des Dax-Konzerns stieg im Quartal um ein Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Dabei belastete allerdings der schwache US-Dollar.

    Analyst Akhil Dattani von der Bank JPMorgan schrieb mit Blick auf die Geschäftszahlen von einer gewissen Schwäche auf dem Heimatmarkt. Das könne Fragen aufwerfen und auf die Stimmung drücken. Ohne die auf dem US-Markt erzielten Umsätze lägen die Erlöse um ein halbes Prozent unter der Erwartung, belastet von den Absatzregionen Deutschland und Europa.

    Auch Polo Tang von der Bank UBS schrieb von "zwei kleineren negativen Effekten in Deutschland". So liege hier der operative Gewinn (Ebitda) um ein Prozent unter der Konsensschätzung. Auch die Entwicklung der Breitbandanschlüsse sei schwächer ausgefallen als angenommen./bek/men/jha/

    Deutsche Telekom

    -3,30 %
    -0,82 %
    +2,53 %
    -1,47 %
    +32,45 %
    +67,60 %
    +116,67 %
    +99,24 %
    +91,14 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (07. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 150,14 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +15,89 %/+42,38 % bedeutet.




