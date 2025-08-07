Jefferies senkt Wacker Chemie auf 'Hold' und Ziel auf 63 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 64,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -9,37 %/+70,69 % bedeutet.