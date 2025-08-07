ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Wacker Chemie auf 'Hold' und Ziel auf 63 Euro
- Jefferies stuft Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel sinkt von 81 auf 63 Euro, negative Prognosen.
- Solarmarkt und Bauwesen belasten Erträge und Dividenden.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 64,00 auf Tradegate (07. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,43 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von -9,37 %/+70,69 % bedeutet.
