    Heiko Lenz neuer COO bei FUCHS SCHMITT (FOTO)

    Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT stellt sich personell neu auf: Zum 18.
    August 2025 übernimmt Heiko Lenz die Position des Chief Operating Officer (COO)
    bei FUCHS SCHMITT. Gemeinsam mit CEO Andrea Krumme wird Heiko Lenz das
    Unternehmen operativ leiten. Kai-Christian Richter, derzeit CFO und
    kaufmännischer Geschäftsführer, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch
    verlassen.

    "Mit Heiko Lenz gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit und einen
    ausgewiesenen Beschaffungsexperten, mit fundierter Fachkenntnis und wertvoller
    Erfahrung in der Bekleidungsbranche", sagt Andrea Krumme, FUCHS SCHMITT
    Geschäftsführerin. "Gleichzeitig danken wir Kai-Christian Richter schon jetzt
    für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die
    Zukunft alles Gute."

    Heiko Lenz übernimmt in seiner Funktion als COO die Verantwortung für die
    Bereiche Beschaffung, Logistik, Personal und Zoll. Andrea Krumme ist weiterhin
    Unternehmenssprecherin und für die Ressorts Produkt, Vertrieb und Marketing
    zuständig.

    Zuletzt war Heiko Lenz als Head of Purchasing & Supply Chain Management bei der
    HALLHUBER GmbH tätig. In weiteren Stationen zuvor war er unter anderem bei der
    Betty Barclay Unternehmensgruppe beschäftigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung
    in der Modeindustrie, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und
    Personalführung, bringt Lenz eine ausgewiesene Branchenexpertise und operative
    Kompetenz in das Unternehmen ein.

    Über FUCHS SCHMITT

    FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im
    Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,
    innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger
    Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis
    hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT
    erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil
    der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
    engagieren sich am Firmensitz in Aschaffenburg (Bayern) für die
    Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.

    Pressekontakt:

    FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
    Flora Holder
    Head of Marketing & Communications
    Telefon: +49 6021-360-457
    Mobil: +49 163-549 20 79
    E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.de
    Web: https://www.fuchsschmitt.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161565/6091907
    OTS: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG


