Heiko Lenz neuer COO bei FUCHS SCHMITT (FOTO)

Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT stellt sich personell neu auf: Zum 18.

August 2025 übernimmt Heiko Lenz die Position des Chief Operating Officer (COO)

bei FUCHS SCHMITT. Gemeinsam mit CEO Andrea Krumme wird Heiko Lenz das

Unternehmen operativ leiten. Kai-Christian Richter, derzeit CFO und

kaufmännischer Geschäftsführer, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch

verlassen.



"Mit Heiko Lenz gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit und einen

ausgewiesenen Beschaffungsexperten, mit fundierter Fachkenntnis und wertvoller

Erfahrung in der Bekleidungsbranche", sagt Andrea Krumme, FUCHS SCHMITT

Geschäftsführerin. "Gleichzeitig danken wir Kai-Christian Richter schon jetzt

für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die

Zukunft alles Gute."





