Heiko Lenz neuer COO bei FUCHS SCHMITT (FOTO)
Aschaffenburg (ots) - FUCHS SCHMITT stellt sich personell neu auf: Zum 18.
August 2025 übernimmt Heiko Lenz die Position des Chief Operating Officer (COO)
bei FUCHS SCHMITT. Gemeinsam mit CEO Andrea Krumme wird Heiko Lenz das
Unternehmen operativ leiten. Kai-Christian Richter, derzeit CFO und
kaufmännischer Geschäftsführer, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch
verlassen.
"Mit Heiko Lenz gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit und einen
ausgewiesenen Beschaffungsexperten, mit fundierter Fachkenntnis und wertvoller
Erfahrung in der Bekleidungsbranche", sagt Andrea Krumme, FUCHS SCHMITT
Geschäftsführerin. "Gleichzeitig danken wir Kai-Christian Richter schon jetzt
für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute."
August 2025 übernimmt Heiko Lenz die Position des Chief Operating Officer (COO)
bei FUCHS SCHMITT. Gemeinsam mit CEO Andrea Krumme wird Heiko Lenz das
Unternehmen operativ leiten. Kai-Christian Richter, derzeit CFO und
kaufmännischer Geschäftsführer, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch
verlassen.
"Mit Heiko Lenz gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit und einen
ausgewiesenen Beschaffungsexperten, mit fundierter Fachkenntnis und wertvoller
Erfahrung in der Bekleidungsbranche", sagt Andrea Krumme, FUCHS SCHMITT
Geschäftsführerin. "Gleichzeitig danken wir Kai-Christian Richter schon jetzt
für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute."
Anzeige
Präsentiert von
Heiko Lenz übernimmt in seiner Funktion als COO die Verantwortung für die
Bereiche Beschaffung, Logistik, Personal und Zoll. Andrea Krumme ist weiterhin
Unternehmenssprecherin und für die Ressorts Produkt, Vertrieb und Marketing
zuständig.
Zuletzt war Heiko Lenz als Head of Purchasing & Supply Chain Management bei der
HALLHUBER GmbH tätig. In weiteren Stationen zuvor war er unter anderem bei der
Betty Barclay Unternehmensgruppe beschäftigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung
in der Modeindustrie, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und
Personalführung, bringt Lenz eine ausgewiesene Branchenexpertise und operative
Kompetenz in das Unternehmen ein.
Über FUCHS SCHMITT
FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im
Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,
innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger
Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis
hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT
erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil
der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagieren sich am Firmensitz in Aschaffenburg (Bayern) für die
Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.
Pressekontakt:
FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
Flora Holder
Head of Marketing & Communications
Telefon: +49 6021-360-457
Mobil: +49 163-549 20 79
E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.de
Web: https://www.fuchsschmitt.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161565/6091907
OTS: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
Bereiche Beschaffung, Logistik, Personal und Zoll. Andrea Krumme ist weiterhin
Unternehmenssprecherin und für die Ressorts Produkt, Vertrieb und Marketing
zuständig.
Zuletzt war Heiko Lenz als Head of Purchasing & Supply Chain Management bei der
HALLHUBER GmbH tätig. In weiteren Stationen zuvor war er unter anderem bei der
Betty Barclay Unternehmensgruppe beschäftigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung
in der Modeindustrie, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und
Personalführung, bringt Lenz eine ausgewiesene Branchenexpertise und operative
Kompetenz in das Unternehmen ein.
Über FUCHS SCHMITT
FUCHS SCHMITT ist der führende Outdoor-Spezialist für Damenoberbekleidung im
Bereich Jacken und Mäntel. Seit 1967 steht das Unternehmen für höchste Qualität,
innovative Produktentwicklung und nachhaltige Kundenbindung. Als zuverlässiger
Partner des stationären Handels - von Bekleidungshäusern über Filialisten bis
hin zum spezialisierten Facheinzelhandel - sowie im E-Commerce ist FUCHS SCHMITT
erfolgreich am Markt vertreten. Seit dem 1. August 2024 ist das Unternehmen Teil
der Leineweber GmbH & Co. KG. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagieren sich am Firmensitz in Aschaffenburg (Bayern) für die
Weiterentwicklung der Marke und ihrer Produkte.
Pressekontakt:
FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
Flora Holder
Head of Marketing & Communications
Telefon: +49 6021-360-457
Mobil: +49 163-549 20 79
E-Mail: mailto:marketing@fuchsschmitt.de
Web: https://www.fuchsschmitt.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161565/6091907
OTS: FUCHS SCHMITT GmbH & Co. KG
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu FUCHS Pref - A3E5D6 - DE000A3E5D64
Das denkt die wallstreetONLINE Community über FUCHS Pref. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erdman schrieb 02.08.25, 11:42
mitdiskutieren »
https://www.fuchs.com/gruppe/presse/pressemitteilungen/unternehmen-wirtschaft-finanzen/news-detail/view/9015-Erstes-Halbjahr-gepragt-von-herausforderndem-Marktumfeld/
Die Zahlen sind o.k. - im Rahmen der aktuellen Schwankungen der internationalen Politik.
https://www.fuchs.com/gruppe/magazin/de/themen/detail/pha-das-grosse-schlemmen-hat-begonnen/
Und was da in der Pipeline ist, das kann ein ganz neues Geschäftsfeld für die Füchse werden.
MdBJuppZupp schrieb 08.05.25, 19:45
Die HV war nicht so gut besucht. Das Kongresscentrum in Mannheim war nur schwach besetzt. Es gab Kartoffelsalat mit Würstchen und gefüllte Gemüse-Maultaschen mit Tomatensauce. Aktionärsgeschenke gibt es leider nicht mehr. Das war früher besser. Aber immerhin noch eine Präsensveranstaltung und mit den Eintrittskarten auch ein MVV Nahverkehrsticket für die Anreise. Wie haben gute Gespräche mit anderen Teilnehmern führen können und im Anschluss ging es zum Shoppen in die Mannheimer Einkaufszone, so das es ein schöner Tag war. :)mitdiskutieren »
1435905 schrieb 21.03.25, 09:48
Die Zahlen waren gut, jedoch enttäuscht der Ausblick etwas:mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/6488862…
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/6488862…
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte