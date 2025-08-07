Dax startet trotz US-Zöllen im grünen Bereich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suzano Aktie

Die Suzano Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 8,05 auf Tradegate (06. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suzano Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Suzano bezifferte sich zuletzt auf 9,98 Mrd..

Suzano zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.