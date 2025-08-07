Wirtschaft
Dax startet trotz US-Zöllen im grünen Bereich
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.940 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.
Die Liste der Gewinner führt die Allianz an, gefolgt von Siemens Energy und Henkel. Auch Beiersdorf startet nach großen Verlusten am Vortag wieder positiv in den Handelstag. Schlusslichter sind die Deutsche Telekom sowie Rheinmetall und Merck.
Der Marktanalyst Thomas Altmann sieht bisher trotz des Inkrafttretens der neuen US-Zölle keine großen Veränderungen. Zwar werde sich jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie groß die Auswirkungen der US-Zölle auf Handelsvolumen und Unternehmensgewinne sein werden, doch "die Börsen preisen bislang keine großen Auswirkungen". Der Börsenexperte schließt einen Stimmungswechsel dennoch nicht aus.
Besonders für die Schweiz beginne heute eine schmerzhafte Zeit. "Bis zuletzt haben Politik und auch die Börsen auf eine Last-Minute-Einigung gehofft", sagte Altmann. Außerdem sieht er Hoffnung in der Aussicht auf einen 3er-Gipfel zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Das komme bei den Börsen gut an. "Die Chance auf Frieden ist eine gute Nachricht." Altmann weiter: "Und gute Nachrichten werden auf dem Parkett sofort eingepreist."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1679 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8562 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 8 Uhr deutscher Zeit 67,34 US-Dollar; das waren 45 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
pringlecgn schrieb gestern 21:10
Siemens Energy hat heute beeindruckende Zahlen für 2025 vorgelegt. Der Jahresumsatz beträgt 34,5 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 13 und 15 Prozent und setzt dabei stark auf erneuerbare Energien und innovative Technologien. Der Blick in die Zukunft ist also vielversprechend und unterstreicht die starke Positionierung von Siemens Energy in einem wachsenden Markt.mitdiskutieren »
jacomo1 schrieb gestern 17:47
Wie schon oft in der Vergangenheit beobachtet zieht der Kurs mit Eröffnung an den US-Borsen an. Folglich sammeln US-Adressen ein. Die Aktie macht technisch betrachtet einen weiterhin starken Eindruck. Gewinnmitnahmen werden gekontert und der Aufwärtstrendkanal ist intakt.mitdiskutieren »
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Sergen16 schrieb 05.08.25, 09:51
dasselbe habe ich für palantir erwartet und meine long Position aufgelöst und es ist durch die Decke. Ich verstehe die Börse nicht:)mitdiskutieren »
