    JPMORGAN stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 264,0EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: John Ivankoe
    Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 310
    Kursziel alt: 305
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


