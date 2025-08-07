    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kursrally sieht er für die Aktien aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, denn der leicht angehobene faire Wert sei bereits erreicht worden./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,28, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Halten' Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, …