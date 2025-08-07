DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kursrally sieht er für die Aktien aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, denn der leicht angehobene faire Wert sei bereits erreicht worden./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



