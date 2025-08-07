JPMORGAN stuft Ionos auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Internetdienstleisters hätten über den Konsensschätzungen gelegen und zudem sei das Jahresziel für das bereinigte Ebitda erneut angehoben worden, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich aber sei innerhalb der Umsatzsegmente die Prognose für Cloud-Lösungen (Cloud Solutions) auf eine Wachstumserwartung von etwa 10 Prozent im Jahresvergleich gesenkt worden, nach bisher 15?17 Prozent. Der Konsens liege hier derzeit noch bei 15 Prozent./rob/ck/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

