Toyota-Quartalszahlen zeigen dramatische Folgen der US-Zölle!

Toyota Motor hat im abgelaufenen Quartal zwar die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, kämpft jedoch zunehmend mit den Folgen der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump. Der operative Gewinn fiel im Zeitraum von April bis Juni um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,17 Billionen Yen, wie der japanische Automobilgigant am Donnerstag mitteilte. Dennoch übertraf das Ergebnis die durchschnittliche Analystenschätzung von LSEG, die bei 881,41 Milliarden Yen lag.

Der Umsatz im ersten Geschäftsquartal stieg leicht auf 12,25 Billionen Yen und übertraf damit die Konsensschätzung von 12,19 Billionen Yen. Doch unter dem Strich steht ein herber Rückgang: Der Nettogewinn sank um 37 Prozent auf 841,3 Milliarden Yen. Es ist das dritte Quartal in Folge, in dem Toyota einen Rückgang beim operativen Gewinn hinnehmen muss.

Besonders bitter: Der Rückgang erfolgt trotz starker globaler Nachfrage. Erst vergangene Woche hatte Toyota Rekordverkäufe für das erste Halbjahr gemeldet – vor allem angetrieben durch starke Absätze in Nordamerika, Japan und China.

US-Zölle belasten massiv – 9,5 Milliarden US-Dollar Gewinnverlust erwartet

Die Belastungen durch neue US-Importzölle wiegen schwer: Toyota senkte seine Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr um 16 Prozent auf 3,2 Billionen Yen (21,7 Milliarden US-Dollar). Noch im Vorquartal hatte der Konzern mit 3,8 Billionen Yen gerechnet. Der neue Ausblick spiegelt einen erwarteten Zollschlag in Höhe von 1,4 Billionen Yen (9,5 Milliarden US-Dollar) wider – eine drastische Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 180 Milliarden Yen für April und Mai.

Die 25 prozentigen Strafzölle auf japanische Autoimporte, die im April von Präsident Trump verhängt wurden, setzen Toyota und andere japanische Hersteller massiv unter Druck. Während das Exportvolumen japanischer Fahrzeuge in die USA im Juni um 4,6 Prozent zulegte, sank deren Wert im selben Zeitraum um 25,3 Prozent, wie Daten des japanischen Handelsministeriums zeigen – ein klares Indiz für die aggressive Preisanpassung, mit der sich die Hersteller gegen den Margendruck stemmen.

Handelsdeal mit Fragezeichen

Ein Hoffnungsschimmer könnte ein neues bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Japan sein, das im Juli angekündigt wurde. Demnach sollen die US-Zölle auf japanische Fahrzeuge künftig auf 15 Prozent gesenkt werden. Ein konkretes Datum für das Inkrafttreten wurde jedoch nicht genannt. In der Zwischenzeit bleibt die Unsicherheit für Hersteller und Investoren hoch.

Neue Fabrik trotz schrumpfendem Heimatmarkt

In einem überraschenden Schritt kündigte Toyota zudem den Bau eines neuen Werks in seiner namensgebenden Stadt Toyota in Zentraljapan an. Die Fertigungsstätte soll Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen, obwohl der heimische Automarkt unter einer schrumpfenden Bevölkerung und sinkendem Fahrzeugbesitz leidet. Es ist die erste neue Montagefabrik Toyotas in Japan seit 2012. Welche Modelle dort produziert werden sollen, ließ der Konzern offen.

Strategischer Spagat zwischen Globalisierung und Lokalisierung

Toyota bleibt trotz internationaler Herausforderungen seiner Strategie treu, eine stabile Jahresproduktion von rund drei Millionen Fahrzeugen in Japan zu halten – etwa die Hälfte davon für den Export bestimmt. In den USA, dem größten Auslandsmarkt, produziert Toyota bereits einen Großteil seiner Fahrzeuge lokal, doch die neuen Zölle treffen vor allem jene Modelle, die weiterhin importiert werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





