Moller-Maersk profitieren von erhöhtem Ausblick

Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 1.839 auf Tradegate (07. August 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd..

A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 173,97. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.732,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.850,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 11.909,00DKK was eine Bandbreite von +335,26 %/+560,33 % bedeutet.