AKTIE IM FOKUS
Moller-Maersk profitieren von erhöhtem Ausblick
- Moller-Maersk-Aktien steigen um 3,5 Prozent.
- Bernstein: Besser als erwartete Q2-Zahlen veröffentlicht.
- UBS warnt vor sinkenden Frachtraten Ende des Jahres.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Moller-Maersk haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 3,5 Prozent und bewegte sich damit im Bereich seiner Hochs.
Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.
Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie
Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 1.839 auf Tradegate (07. August 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.
Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd..
A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 173,97. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.732,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.850,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 11.909,00DKK was eine Bandbreite von +335,26 %/+560,33 % bedeutet.
Copenhagen, Denmark – Based on preliminary unaudited figures, A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) reports a revenue of USD 15.8bn, underlying EBITDA of USD 4.8bn and underlying EBIT of USD 3.3bn (reported: USD 3.3bn) for Q3 2024.
On the back of strong third quarter results combined with strong container market demand and the continuation of the Red Sea situation, APMM now expects for the full year 2024 underlying EBITDA of USD 11.0 to 11.5bn and EBIT of USD 5.2 to 5.7bn (previously USD 9 to 11bn and USD 3 to 5bn, respectively), and free cash flow of at least USD 3bn (previously at least USD 2bn).
The outlook for the global container market volume growth for the full year 2024 has been revised to around 6%. (previously 4-6%)
APMM will publish its full Q3 interim results on 31 October 2024.
https://www.maersk.com/news/articles/2024/10/21/trading-update-q3-2024-and-upgrade-of-full-year-guidance-2024