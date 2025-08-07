    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)

    AKTIE IM FOKUS

    Moller-Maersk profitieren von erhöhtem Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Moller-Maersk-Aktien steigen um 3,5 Prozent.
    • Bernstein: Besser als erwartete Q2-Zahlen veröffentlicht.
    • UBS warnt vor sinkenden Frachtraten Ende des Jahres.
    AKTIE IM FOKUS - Moller-Maersk profitieren von erhöhtem Ausblick
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Moller-Maersk haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 3,5 Prozent und bewegte sich damit im Bereich seiner Hochs.

    Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.

    Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken./mf/jha/

    A.P. Moeller - Maersk (B)

    ISIN:DK0010244508WKN:861837

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 1.839 auf Tradegate (07. August 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd..

    A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 173,97. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.732,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.850,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 11.909,00DKK was eine Bandbreite von +335,26 %/+560,33 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
